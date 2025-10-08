24
طريقة جديدة لإنقاص الوزن دون حمية أو رياضة.. اتبعوها
Lebanon 24
08-10-2025
|
14:00
توصل علماء حديثًا إلى طريقة غير تقليدية لإنقاص الوزن تعتمد على خداع الجسم بالجاذبية، دون الحاجة إلى حميات قاسية أو رياضة مكثفة.
تعتمد الفكرة على أن الجسم يمتلك نظامًا داخليًا في العظام يستشعر الوزن وينظّم عملية الأيض. فعندما يشعر الجسم بزيادة الوزن عبر سترات أو أوزان مرجّحة، يرسل إشارات إلى الدماغ لزيادة استهلاك الطاقة وتقليل تخزين الدهون، مما يحفّز الحرق الطبيعي.
وأجرى الدكتور برينان شبيغل من مركز سيدارز-سيناي الطبي تجربة على نفسه لمدة ثمانية أسابيع، ارتدى خلالها سترة وأوزان للكاحل بمجموع 18 كغ دون تعديل نظامه الغذائي أو التمارين. ونتيجة لذلك فقد نحو 1.8 كغ، وتحسّنت لياقته البدنية واختفت آلام الرقبة المزمنة لديه.
وتؤكد دراسة مشابهة في جامعة غوتنبرغ السويدية أن ارتداء سترات تزن 11% من وزن الجسم لمدة ثماني ساعات يوميًا أدى إلى فقدان متوسط 1.4 كغ وانخفاض كتلة الدهون بنسبة أكثر من 4%، مقارنة بالمجموعة التي استخدمت سترات خفيفة.
ويشير العلماء إلى أن العظام في الساقين تعمل كمستشعرات للجاذبية، فتستجيب بالتحفيز على حرق الدهون، خصوصًا أثناء الأنشطة التي تقاوم الجاذبية مثل صعود السلالم أو الوقوف لفترات طويلة.
رغم النتائج الواعدة، يحذّر الخبراء من الأوزان الثقيلة التي قد تسبب ضغطًا على المفاصل والعظام، ويُوصى بالبدء بوزن خفيف لا يتجاوز 5% من وزن الجسم مع التدرج في الاستخدام للحفاظ على سلامة الجسم.
ويؤكد الباحثون أن هذا الأسلوب قد يمثل نهجًا جديدًا لإدارة الوزن يعتمد على فهم تأثير الجاذبية على الجسم. (روسيا اليوم)
