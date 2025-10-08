Advertisement

صحة

طريقة جديدة لإنقاص الوزن دون حمية أو رياضة.. اتبعوها

Lebanon 24
08-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1426821-638955445044098027.jpg
Doc-P-1426821-638955445044098027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصل علماء حديثًا إلى طريقة غير تقليدية لإنقاص الوزن تعتمد على خداع الجسم بالجاذبية، دون الحاجة إلى حميات قاسية أو رياضة مكثفة.

تعتمد الفكرة على أن الجسم يمتلك نظامًا داخليًا في العظام يستشعر الوزن وينظّم عملية الأيض. فعندما يشعر الجسم بزيادة الوزن عبر سترات أو أوزان مرجّحة، يرسل إشارات إلى الدماغ لزيادة استهلاك الطاقة وتقليل تخزين الدهون، مما يحفّز الحرق الطبيعي.
Advertisement

وأجرى الدكتور برينان شبيغل من مركز سيدارز-سيناي الطبي تجربة على نفسه لمدة ثمانية أسابيع، ارتدى خلالها سترة وأوزان للكاحل بمجموع 18 كغ دون تعديل نظامه الغذائي أو التمارين. ونتيجة لذلك فقد نحو 1.8 كغ، وتحسّنت لياقته البدنية واختفت آلام الرقبة المزمنة لديه.

وتؤكد دراسة مشابهة في جامعة غوتنبرغ السويدية أن ارتداء سترات تزن 11% من وزن الجسم لمدة ثماني ساعات يوميًا أدى إلى فقدان متوسط 1.4 كغ وانخفاض كتلة الدهون بنسبة أكثر من 4%، مقارنة بالمجموعة التي استخدمت سترات خفيفة.

ويشير العلماء إلى أن العظام في الساقين تعمل كمستشعرات للجاذبية، فتستجيب بالتحفيز على حرق الدهون، خصوصًا أثناء الأنشطة التي تقاوم الجاذبية مثل صعود السلالم أو الوقوف لفترات طويلة.

رغم النتائج الواعدة، يحذّر الخبراء من الأوزان الثقيلة التي قد تسبب ضغطًا على المفاصل والعظام، ويُوصى بالبدء بوزن خفيف لا يتجاوز 5% من وزن الجسم مع التدرج في الاستخدام للحفاظ على سلامة الجسم.

ويؤكد الباحثون أن هذا الأسلوب قد يمثل نهجًا جديدًا لإدارة الوزن يعتمد على فهم تأثير الجاذبية على الجسم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
lebanon 24
09/10/2025 01:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يساعد تناول الطعام الحار على إنقاص الوزن؟
lebanon 24
09/10/2025 01:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أدوية إنقاص الوزن تؤثر على البصر؟
lebanon 24
09/10/2025 01:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أدوية إنقاص الوزن.. ما علاقتها بـ"أمراض السرطان"؟
lebanon 24
09/10/2025 01:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

السويدي

السويد

جاذبية

روسيا

العلم

جامع

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-08
10:50 | 2025-10-08
09:00 | 2025-10-08
07:00 | 2025-10-08
03:06 | 2025-10-08
00:45 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24