قد يكشف ورم في الدماغ.. 7 أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها!

بحسب دراسة حديثة نشرها موقع Science Alert، تبيّن أن كثيرين من المصابين بالأورام تجاهلوا العلامات الأولى معتقدين أنهّا مجرد تعب أو ضغط نفسي، ما أدّى إلى تأخر التشخيص والعلاج.ويحذّر الأطباء من أن التأخير يزيد من صعوبة التعامل مع الورم، خصوصًا أن أعراضه تتشابه مع حالات شائعة كالصداع المزمن أو القلق أو التهاب الجيوب الأنفية.في ما يلي أبرز الأعراض التي قد تُخلط بمشكلات يومية بسيطة:بعض المرضى واجهوا مشكلة في نطق كلمات محددة أو تكوين جمل، واستمر الأمر رغم أنه بدا بسيطًا في البداية.ضعف التركيز أو بطء التفكير أو نسيان متكرر، خصوصًا عند ترافقه مع أعراض عصبية أخرى.شعور بالخدر في نصف الوجه أو أحد الأطراف نتيجة ضغط الورم على مراكز الإحساس.ازدواجية أو تشوه في الأشكال قد تنذر بورم في منطقة الرؤية بالدماغ.فقدان مفاجئ لتوازن اليد والعين يجعل الكتابة غير منتظمة.كالعصبية الزائدة أو اللامبالاة، وغالبًا ما تُفسَّر خطأً بأنها حالة نفسية.صداع يومي أو مقاوم للمسكنات يستدعي استشارة الطبيب.