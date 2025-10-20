قد يكشف ورم في الدماغ.. 7 أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها!

قد يبدو الصداع الخفيف، أو النسيان العابر، أو ضعف التركيز أمرًا عاديًا ناتجًا عن الإرهاق أو قلة النوم، لكن في بعض الحالات النادرة، قد تخفي هذه الأعراض ورمًا في الدماغ.
بحسب دراسة حديثة نشرها موقع Science Alert، تبيّن أن كثيرين من المصابين بالأورام تجاهلوا العلامات الأولى معتقدين أنهّا مجرد تعب أو ضغط نفسي، ما أدّى إلى تأخر التشخيص والعلاج.
ويحذّر الأطباء من أن التأخير يزيد من صعوبة التعامل مع الورم، خصوصًا أن أعراضه تتشابه مع حالات شائعة كالصداع المزمن أو القلق أو التهاب الجيوب الأنفية.
في ما يلي أبرز الأعراض التي قد تُخلط بمشكلات يومية بسيطة:
أوّلاً، صعوبة في الكلام
بعض المرضى واجهوا مشكلة في نطق كلمات محددة أو تكوين جمل، واستمر الأمر رغم أنه بدا بسيطًا في البداية.
ثانيًا، ضباب الدماغ
ضعف التركيز أو بطء التفكير أو نسيان متكرر، خصوصًا عند ترافقه مع أعراض عصبية أخرى.
ثالثًا، تنميل أو وخز في جانب من الجسم
شعور بالخدر في نصف الوجه أو أحد الأطراف نتيجة ضغط الورم على مراكز الإحساس.
رابعًا، اضطرابات في الرؤية
ازدواجية أو تشوه في الأشكال قد تنذر بورم في منطقة الرؤية بالدماغ.
خامسًا، تغيّر في الخط أو التنسيق الحركي
فقدان مفاجئ لتوازن اليد والعين يجعل الكتابة غير منتظمة.
سادسًا، تبدّل في المزاج أو السلوك
كالعصبية الزائدة أو اللامبالاة، وغالبًا ما تُفسَّر خطأً بأنها حالة نفسية.
سابعًا، صداع مختلف عن المعتاد
صداع يومي أو مقاوم للمسكنات يستدعي استشارة الطبيب.