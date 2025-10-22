"تأثيرات غير متوقعة" لأدوية الاكتئاب.. دراسة حديثة تكشف

كشفت دراسة حديثة أن بعض مضادات الاكتئاب قد تؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط ومعدل ضربات القلب، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية لدى ملايين المرضى حول العالم، حسب ما كشفت صحيفة " ميل" .

Advertisement

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق من علماء الأعصاب في المتحدة، بيانات أكثر من 58 ألف مشارك، وقارنت بين 30 نوعا مختلفا من مضادات الاكتئاب لتحديد تأثيرها الفسيولوجي على الجسم.



وأظهرت النتائج أن هذه الأدوية تختلف بشكل واضح في تأثيراتها على القلب والأوعية الدموية، حيث تبين أن دواء "أميتريبتيلين"، وهو من أكثر مضادات الاكتئاب شيوعا، يسبب زيادة في الوزن لدى نحو نصف المرضى، إلى جانب ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.



ووفق الدراسة، اكتسب المرضى الذين تناولوا "أميتريبتيلين" نحو 1.5 كيلوغرام في غضون 8 أسابيع، وارتفع معدل ضربات القلب لديهم بمقدار 9 نبضات في الدقيقة، ما زاد خطر السكتة الدماغية بنسبة 5 في المئة والوفاة لأي سبب بنسبة 10 في المئة.

كما تبين أن أدوية أخرى مثل "نورتريبتيلين" و"ميرتازابين" تؤدي إلى نتائج مشابهة في زيادة الوزن أو تسارع ضربات القلب، بينما أظهرت أدوية مثل "سيتالوبرام" تأثيرا معاكسا، إذ ارتبطت بانخفاض طفيف في الوزن وضغط الدم الانقباضي. (سكاي نيوز عربية)