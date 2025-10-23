دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي

Advertisement

الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Public Health اعتمدت على بيانات 266 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات UK Biobank ، وتمت متابعتهم على مدى تسع سنوات، حيث سُجلت 5,218 حالة جديدة من القولون العصبي.ويشرح الباحثون من جامعة "جياوتونغ" أن اضطراب الحيوي يؤدي إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء وانخفاض في حركة الجهاز الهضمي وزيادة الالتهابات، كما أن انخفاض هرمون الميلاتونين لدى العاملين ليلًا يضعف قدرة الأمعاء على حماية نفسها.وتبيّن أن التأثير كان أوضح بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم فوق 25)، بينما لم يُرصد خطر واضح لدى العاملين بنظام المناوبات المتقطعة.ويحذر الأطباء من أن نمط الحياة الليلي يرتبط غالبًا بعادات غذائية غير صحية وقلة النوم والنشاط البدني، ما يزيد من حدة الأعراض.ويخلص الباحثون إلى أن تقليل العمل الليلي المستمر قد يساعد في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.