صحة
دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:00
A-
A+
حذّرت دراسة حديثة من أن العمل المستمر في المناوبات الليلية قد يعرّض الإنسان لخطر الإصابة بمرض القولون العصبي بنسبة أعلى تصل إلى 36% مقارنة بالعاملين في ساعات النهار، وذلك بسبب اضطراب الساعة البيولوجية وتأثيرها على صحة الجهاز الهضمي.
الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Public Health اعتمدت على بيانات 266 ألف شخص ضمن قاعدة بيانات UK Biobank
البريطانية
، وتمت متابعتهم على مدى تسع سنوات، حيث سُجلت 5,218 حالة جديدة من القولون العصبي.
ويشرح الباحثون من جامعة "جياوتونغ"
الصينية
أن اضطراب
الإيقاع
الحيوي يؤدي إلى خلل في ميكروبيوم الأمعاء وانخفاض في حركة الجهاز الهضمي وزيادة الالتهابات، كما أن انخفاض هرمون الميلاتونين لدى العاملين ليلًا يضعف قدرة الأمعاء على حماية نفسها.
وتبيّن أن التأثير كان أوضح بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم فوق 25)، بينما لم يُرصد خطر واضح لدى العاملين بنظام المناوبات المتقطعة.
ويحذر الأطباء من أن نمط الحياة الليلي يرتبط غالبًا بعادات غذائية غير صحية وقلة النوم والنشاط البدني، ما يزيد من حدة الأعراض.
ويخلص الباحثون إلى أن تقليل العمل الليلي المستمر قد يساعد في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
(إرم نيوز)
