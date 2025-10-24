النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر

Advertisement

كشفت مؤسسة القلب العالمية أن النساء أكثر عرضة للوفاة بعد الإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بالرجال، إذ تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية 30% من وفيات النساء حول العالم، وهو رقم يفوق مجموع الوفيات الناتجة عن جميع أنواع السرطان.وبحسب لأمراض القلب، فإن النساء، خصوصًا الصغيرات في السن، قد لا تظهر عليهن الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، ما يجعل التشخيص أكثر صعوبة.وأوضح الطبيب مانبريت إس سالوجا أن الوعي بالاختلافات بين الجنسين في أمراض القلب أمر حاسم لإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بـ: مرض الشريان التاجي (CAD)، فشل القلب مع الحفاظ على كسر القذف (HFpEF)، الرجفان الأذيني.ويرتبط هذا الاستعداد بعوامل بيولوجية وهرمونية، أبرزها انخفاض هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث، إلى جانب تأثيرات نمط الحياة والعوامل الوراثية.أما أعراض النوبة القلبية لدى النساء فقد تشمل ضيق التنفس، الغثيان، الدوخة، والإرهاق، إلى جانب ألم ، مما يؤدي إلى الخلط بينها وبين أمراض أخرى.ويشدد الخبراء على ضرورة الفحوص الدورية ومراقبة الضغط والكوليسترول ومستوى السكر، خاصة للنساء المصابات بأمراض مزمنة، مؤكدين أن الكشف المبكر يظل السلاح الأهم لحماية القلب. (ارم نيوز)