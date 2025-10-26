5 أطعمة يجب تجنبها.. طبيب يحذر منها

تحدّث طبيب قلب أميركي عن 5 أطعمة تعتبر صحية ظاهرياً، لكنه يتجنب تناولها تماماً بسبب آثارها السلبية المحتملة على الصحة.

وأوضح الدكتور سانجاي بوجراج، المقيم في ، أن الزيوت المستخرجة من البذور، والمنتجات منخفضة السعرات أو "الدايت"، والزبادي المنكّه، وألواح البروتين، ورقائق الخضروات، ليست بالضرورة خيارات صحية كما يعتقد الكثيرون.





وأشار الدكتور بوجراج إلى أن الزيوت المكررة مثل الكانولا، والصويا، والذرة يمكن أن تتأكسد عند التسخين، ما يسبب التهابات في الشرايين والخلايا، ويزيد من مخاطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.





ولهذا، يجب استبدال تلك الأطعمة بخيارات صحية مثل زيت ، وزيت الأفوكادو، ودهن البقر، والسمن الطبيعي من أبقار تتغذى على الأعشاب، بحسب ما نقلت صحيفة " ميل".





كذلك، حذر بوجراج من المنتجات منخفضة السعرات التي تحتوي على محليات صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز، إذ يمكن أن تخل بتوازن الإنسولين ويزيد الرغبة في تناول السكر، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة ومرض وأمراض القلب.





أما الزبادي المُنكّه، فغالباً يحتوي على نسب عالية من السكر والمستحلبات التي تؤثر على صحة الأمعاء وتزيد خطر الالتهابات والسرطان.



وفي ما خص رقائق الخضروات، فإنها غالباً تُقلى بنفس الزيوت المكررة، ما يقلل قيمتها الغذائية.





ووصف بوجراج ألواح البروتين بأنها "حلويات متنكرة"، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والزيوت المكررة، بينما يمكن الحصول على البروتين من مصادر طبيعية مثل المكسرات أو البيض المسلوق.



