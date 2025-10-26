Advertisement

صحة

5 أطعمة يجب تجنبها.. طبيب يحذر منها

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1434045-638970317981156096.jpg
Doc-P-1434045-638970317981156096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّث طبيب قلب أميركي عن 5 أطعمة تعتبر صحية ظاهرياً، لكنه يتجنب تناولها تماماً بسبب آثارها السلبية المحتملة على الصحة. 
 
Advertisement

وأوضح الدكتور سانجاي بوجراج، المقيم في كاليفورنيا، أن الزيوت المستخرجة من البذور، والمنتجات منخفضة السعرات أو "الدايت"، والزبادي المنكّه، وألواح البروتين، ورقائق الخضروات، ليست بالضرورة خيارات صحية كما يعتقد الكثيرون.


وأشار الدكتور بوجراج إلى أن الزيوت المكررة مثل الكانولا، والصويا، والذرة يمكن أن تتأكسد عند التسخين، ما يسبب التهابات في الشرايين والخلايا، ويزيد من مخاطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.


ولهذا، يجب استبدال تلك الأطعمة بخيارات صحية مثل زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، ودهن البقر، والسمن الطبيعي من أبقار تتغذى على الأعشاب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".


كذلك، حذر بوجراج من المنتجات منخفضة السعرات التي تحتوي على محليات صناعية مثل الأسبارتام والسكرالوز، إذ يمكن أن تخل بتوازن الإنسولين ويزيد الرغبة في تناول السكر، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسمنة ومرض السكري وأمراض القلب.


أما الزبادي المُنكّه، فغالباً يحتوي على نسب عالية من السكر والمستحلبات التي تؤثر على صحة الأمعاء وتزيد خطر الالتهابات والسرطان.
 
 
وفي ما خص رقائق الخضروات، فإنها غالباً تُقلى بنفس الزيوت المكررة، ما يقلل قيمتها الغذائية.
 

ووصف بوجراج ألواح البروتين بأنها "حلويات متنكرة"، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والزيوت المكررة، بينما يمكن الحصول على البروتين من مصادر طبيعية مثل المكسرات أو البيض المسلوق.

 
وشدد بوجراج على أن الهدف ليس الكمال الغذائي، بل اتخاذ خيارات واعية تساهم في الوقاية من الالتهابات المزمنة وأمراض القلب والأيض، موضحاً أن فهم تأثير الطعام على الجسم يجعل القرارات الغذائية أكثر وضوحاً وفعالية. (24)
مواضيع ذات صلة
السجن 5 سنوات لمدير مطعم شهير بتهمة اختلاس منتجات غذائية
lebanon 24
26/10/2025 11:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة
lebanon 24
26/10/2025 11:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد.. ما هي؟
lebanon 24
26/10/2025 11:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!
lebanon 24
26/10/2025 11:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24

مرض السكري

كاليفورنيا

الزيتون

السكري

بارتا

الحص

بيرة

سولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2025-10-26
17:00 | 2025-10-25
15:00 | 2025-10-25
11:13 | 2025-10-25
09:16 | 2025-10-25
07:53 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24