العلماء يحذرون من إضافة الموز إلى العصائر.. ما السبب؟

كشف علماء من جامعة ، ، أن تحضير العصائر بإضافة موز قد يقلل من امتصاص الجسم لمركبات الفلافانول، وهي مضادات أكسدة طبيعية تعزز صحة القلب والدماغ.

وتعتبر العصائر وسيلة سريعة وسهلة للحصول على حصص الفاكهة والخضراوات اليومية، لكن دراسة الفريق أشارت إلى أن تركيبة المكونات تؤثر بشكل كبير على قيمة الغذاء الممتص.

وأوضح المعد ، أوتافياني: "لقد فوجئنا بسرعة تأثير موزة واحدة على مستويات الفلافانول في الجسم، ما يوضح أهمية فهم كيفية تحضير الطعام وتأثير المكونات المختلفة على الامتصاص الغذائي".



وبناء على هذه النتائج، يقترح الباحثون استبدال الموز بمكونات منخفضة الـPPO مثل الأناناس والبرتقال والمانغو أو الزبادي، أو عدم مزجه مع الأطعمة الغنية بالفلافانول إذا كان الموز جزءا أساسيا من العصير. (روسيا اليوم)