صحة
طريقة بسيطة لإبطاء شيخوخة الدماغ.. اطلعوا عليها
Lebanon 24
26-11-2025
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة طبية عن طريقة بسيطة تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ والحفاظ على صحة خلاياه.
نشرت الدراسة خلال
المؤتمر السنوي
الأخير لجمعية التصوير بالأشعة بأميركا الشمالية (RSNA) وتبين للقائمين عليها أن زيادة الكتلة العضلية والتقليل من الدهون الحشوية في الجسم يمكن أن يبطئ بشكل ملحوظ شيخوخة الدماغ.
شملت الدراسة 1164 متطوعا من الأصحاء، حيث خضعوا لفحوصات الرنين المغناطيسي الشاملة للجسم والدماغ، وباستخدام
الذكاء الاصطناعي
، قام الباحثون بحساب "العمر الدماغي" - وهو مؤشر هيكلي يعكس درجة التغيرات المرتبطة بالعمر، وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يتمتعون بكتلة عضلية أكبر ونسبة أقل من الدهون الحشوية مقارنة بالكتلة العضلية، كان لديهم دماغ "أصغر سنا"، بينما لم يكن للدهون تحت الجلد أي تأثير على هذا المؤشر.
وأكد الباحثون أن الكتلة العضلية والدهون الحشوية هما عاملان قابلان للتعديل، حيث يمكن للتغيرات في نمط الحياة، مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي، والبرامج العلاجية أن تؤثر عليهما.
وقال العلماء إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تطوير أساليب أكثر دقة للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، وحتى تحسين برامج علاج السمنة، بما في ذلك أدوية GLP-1.
