Advertisement

صحة

طريقة بسيطة لإبطاء شيخوخة الدماغ.. اطلعوا عليها

Lebanon 24
26-11-2025 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1446881-638997425812698191.webp
Doc-P-1446881-638997425812698191.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراسة طبية عن طريقة بسيطة تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ والحفاظ على صحة خلاياه.

نشرت الدراسة خلال المؤتمر السنوي الأخير لجمعية التصوير بالأشعة بأميركا الشمالية (RSNA) وتبين للقائمين عليها أن زيادة الكتلة العضلية والتقليل من الدهون الحشوية في الجسم يمكن أن يبطئ بشكل ملحوظ شيخوخة الدماغ.
Advertisement

شملت الدراسة 1164 متطوعا من الأصحاء، حيث خضعوا لفحوصات الرنين المغناطيسي الشاملة للجسم والدماغ، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، قام الباحثون بحساب "العمر الدماغي" - وهو مؤشر هيكلي يعكس درجة التغيرات المرتبطة بالعمر، وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يتمتعون بكتلة عضلية أكبر ونسبة أقل من الدهون الحشوية مقارنة بالكتلة العضلية، كان لديهم دماغ "أصغر سنا"، بينما لم يكن للدهون تحت الجلد أي تأثير على هذا المؤشر.

وأكد الباحثون أن الكتلة العضلية والدهون الحشوية هما عاملان قابلان للتعديل، حيث يمكن للتغيرات في نمط الحياة، مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي، والبرامج العلاجية أن تؤثر عليهما.

وقال العلماء إن هذه النتائج يمكن أن تساعد في تطوير أساليب أكثر دقة للوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، وحتى تحسين برامج علاج السمنة، بما في ذلك أدوية GLP-1.
مواضيع ذات صلة
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة.. ما هي؟
lebanon 24
26/11/2025 11:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات نوم خاطئة تُسرع شيخوخة الدماغ.. اليكم ابرزها
lebanon 24
26/11/2025 11:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نمط نوم يعجل من شيخوخة الدماغ.. دراسة تكشف
lebanon 24
26/11/2025 11:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
lebanon 24
26/11/2025 11:35:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

المؤتمر السنوي

النظام الغذائي

الشمالي

الرياض

علاجية

الشمال

رياضي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:36 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
16:27 | 2025-11-25
15:21 | 2025-11-25
14:12 | 2025-11-25
13:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24