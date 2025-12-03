22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
Lebanon 24
03-12-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
باستخدام نماذج فئران مختبر لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى خلايا وأنسجة دماغية بشرية، نجح فريق من الباحثين الدوليين في خفض مستويات بروتين PU.1 الذي يشجع الخلايا الدبقية الصغيرة على
التعبير عن
مستقبلات تنظيم المناعة الموجودة عادة في الخلايا اللمفاوية.
Advertisement
ووفقاً لما نشره موقع NDTV، نقلاً عن دورية Nature، تشكل الخلايا الدبقية الصغيرة الواقية جزءاً صغيراً من إجمالي الخلايا الدبقية الصغيرة، إلا أن تأثيرها واسع الانتشار، حيث إنها تقمع الالتهاب في جميع أنحاء الدماغ وتساعد في الحفاظ على الذاكرة والبقاء لدى فئران المختبر.
دور أساسي لبروتين CD28
وعندما أزال فريق الباحثين بروتين CD28 من هذه المجموعة الفرعية المحددة من الخلايا الدبقية الصغيرة، تفاقم الالتهاب وازداد نمو اللويحات، مما يؤكد أن CD28 يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على نشاط هذه الخلايا الواقية للدماغ.
من جانبها، قالت بروفيسورة آن شايفر، أستاذة في قسم ناش لعلم الأعصاب في كلية إيكان للطب والمديرة المشاركة لمركز بيولوجيا الخلايا الدبقية في معهد فريدمان للدماغ ومديرة معهد
ماكس
بلانك لبيولوجيا الشيخوخة، والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن "الخلايا الدبقية الصغيرة ليست مجرد مستجيبات مدمرة في مرض الزهايمر، بل يمكنها أن تصبح
حامية
للدماغ". وأضافت قائلة إن "الاكتشاف يُعزز ملاحظات سابقة حول المرونة اللافتة لحالات الخلايا الدبقية الصغيرة وأدوارها المهمة في وظائف الدماغ المتنوعة".
هذا وأشار بروفيسور ألكسندر تاراخوفسكي، أستاذ علم المناعة والفيروسات والأحياء الدقيقة في "جامعة روكفلر" والباحث المشارك للدراسة، إلى أنه "من اللافت للنظر رصد أن الجزيئات المعروفة منذ زمن طويل لعلماء المناعة بأدوارها في الخلايا الليمفاوية البائية والتائية تُنظم أيضاً نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة".
يأتي هذا الاكتشاف في وقتٍ اكتسبت فيه الخلايا التائية التنظيمية اعترافاً واسعاً كمنظمات رئيسية للمناعة، مما يُبرز منطقاً مشتركاً للتنظيم المناعي عبر أنواع الخلايا. كما يُمهد الطريق لاستراتيجيات العلاج المناعي لمرض الزهايمر.
دلائل جينية
يُوسّع هذا البحث نطاق النتائج الجينية السابقة، التي توصلت إليها بروفيسورة أليسون غوت، أستاذة علم الجينوم ورئيسة قسم علم الوراثة وعلوم الجينوم في كلية إيكان للطب والباحثة المشاركة في الدراسة. وقد حددت أعمال دكتورة غوت السابقة متغيراً جينياً مشتركاً في SPI1 الجين المسؤول عن إنتاج PU.1 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
وصرحت دكتورة غوت قائلة: "تُقدم هذه النتائج تفسيراً ميكانيكياً لسبب ارتباط انخفاض مستويات PU.1 بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر".
مسار جديد نحو العلاج المناعي
إن PU.1 هو بروتين يرتبط بمناطق مُحددة من
الحمض النووي
، مما يُساعد في
التحكم في
الجينات التي يتم تنشيطها أو إيقافها. أما CD28، الموجود على السطح فهو مستقبل مُحفز مشارك يظهر على الخلايا التائية، ويساعد على تقوية الاستجابة المناعية الفعالة والحفاظ عليها.
ويوفر اكتشاف العلاقة بين PU.1 وCD28 إطاراً جزيئياً جديداً لفهم كيفية حماية الخلايا الدبقية الصغيرة للدماغ. كما يعزز فكرة أن استهداف نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة من خلال العلاجات المناعية يمكن أن يغير مسار مرض الزهايمر. وبالتالي، يمكن أن تمهد فكرة استهداف نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة من خلال العلاجات المناعية الطريق لتغيير مسار مرض الزهايمر.
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف: هكذا يُقلّل المشي خطر الإصابة بمرض الزهايمر
03/12/2025 14:37:38
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن مرض الزهايمر... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن مرض الزهايمر... إليكم التفاصيل
03/12/2025 14:37:38
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر
Lebanon 24
دراسة: 5 آلاف خطوة يومياً قد تبطئ تدهور الدماغ لدى مرضى ألزهايمر
03/12/2025 14:37:38
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
Lebanon 24
لقاح روسي جديد قد يغيّر مسار علاج السرطان
03/12/2025 14:37:38
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
التعبير عن
التحكم في
الفيروس
الرئيسي
النووي
جمالي
حامية
قد يعجبك أيضاً
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
Lebanon 24
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
03:10 | 2025-12-03
03/12/2025 03:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
01:18 | 2025-12-03
03/12/2025 01:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعراض الجانبية الخطيرة لتناول خل التفاح والكركم معًا
Lebanon 24
الأعراض الجانبية الخطيرة لتناول خل التفاح والكركم معًا
23:00 | 2025-12-02
02/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
Lebanon 24
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
16:45 | 2025-12-02
02/12/2025 04:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير المناخ لا يهدد الكوكب فقط.. بل صحتنا النفسية أيضًا
Lebanon 24
تغير المناخ لا يهدد الكوكب فقط.. بل صحتنا النفسية أيضًا
15:54 | 2025-12-02
02/12/2025 03:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:10 | 2025-12-03
اليكم الوقت الافضل لتناول فيتامين "ب 12"
01:18 | 2025-12-03
سبب خفي وراء نوبات الصداع النصفي.. اليكم ابرزها
23:00 | 2025-12-02
الأعراض الجانبية الخطيرة لتناول خل التفاح والكركم معًا
16:45 | 2025-12-02
كيف يؤثر لحم الخنزير على صحة الجسم؟
15:54 | 2025-12-02
تغير المناخ لا يهدد الكوكب فقط.. بل صحتنا النفسية أيضًا
13:22 | 2025-12-02
احذروا مخاطر سمك السلمون الصحية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 14:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24