دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر

ووفقاً لما نشره موقع NDTV، نقلاً عن دورية Nature، تشكل الخلايا الدبقية الصغيرة الواقية جزءاً صغيراً من إجمالي الخلايا الدبقية الصغيرة، إلا أن تأثيرها واسع الانتشار، حيث إنها تقمع الالتهاب في جميع أنحاء الدماغ وتساعد في الحفاظ على الذاكرة والبقاء لدى فئران المختبر. باستخدام نماذج فئران مختبر لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى خلايا وأنسجة دماغية بشرية، نجح فريق من الباحثين الدوليين في خفض مستويات بروتين PU.1 الذي يشجع الخلايا الدبقية الصغيرة على مستقبلات تنظيم المناعة الموجودة عادة في الخلايا اللمفاوية.

دور أساسي لبروتين CD28

وعندما أزال فريق الباحثين بروتين CD28 من هذه المجموعة الفرعية المحددة من الخلايا الدبقية الصغيرة، تفاقم الالتهاب وازداد نمو اللويحات، مما يؤكد أن CD28 يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على نشاط هذه الخلايا الواقية للدماغ.



من جانبها، قالت بروفيسورة آن شايفر، أستاذة في قسم ناش لعلم الأعصاب في كلية إيكان للطب والمديرة المشاركة لمركز بيولوجيا الخلايا الدبقية في معهد فريدمان للدماغ ومديرة معهد بلانك لبيولوجيا الشيخوخة، والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن "الخلايا الدبقية الصغيرة ليست مجرد مستجيبات مدمرة في مرض الزهايمر، بل يمكنها أن تصبح للدماغ". وأضافت قائلة إن "الاكتشاف يُعزز ملاحظات سابقة حول المرونة اللافتة لحالات الخلايا الدبقية الصغيرة وأدوارها المهمة في وظائف الدماغ المتنوعة".



هذا وأشار بروفيسور ألكسندر تاراخوفسكي، أستاذ علم المناعة والفيروسات والأحياء الدقيقة في "جامعة روكفلر" والباحث المشارك للدراسة، إلى أنه "من اللافت للنظر رصد أن الجزيئات المعروفة منذ زمن طويل لعلماء المناعة بأدوارها في الخلايا الليمفاوية البائية والتائية تُنظم أيضاً نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة".



يأتي هذا الاكتشاف في وقتٍ اكتسبت فيه الخلايا التائية التنظيمية اعترافاً واسعاً كمنظمات رئيسية للمناعة، مما يُبرز منطقاً مشتركاً للتنظيم المناعي عبر أنواع الخلايا. كما يُمهد الطريق لاستراتيجيات العلاج المناعي لمرض الزهايمر.

دلائل جينية

يُوسّع هذا البحث نطاق النتائج الجينية السابقة، التي توصلت إليها بروفيسورة أليسون غوت، أستاذة علم الجينوم ورئيسة قسم علم الوراثة وعلوم الجينوم في كلية إيكان للطب والباحثة المشاركة في الدراسة. وقد حددت أعمال دكتورة غوت السابقة متغيراً جينياً مشتركاً في SPI1 الجين المسؤول عن إنتاج PU.1 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



وصرحت دكتورة غوت قائلة: "تُقدم هذه النتائج تفسيراً ميكانيكياً لسبب ارتباط انخفاض مستويات PU.1 بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر".

مسار جديد نحو العلاج المناعي

إن PU.1 هو بروتين يرتبط بمناطق مُحددة من ، مما يُساعد في الجينات التي يتم تنشيطها أو إيقافها. أما CD28، الموجود على السطح فهو مستقبل مُحفز مشارك يظهر على الخلايا التائية، ويساعد على تقوية الاستجابة المناعية الفعالة والحفاظ عليها.



ويوفر اكتشاف العلاقة بين PU.1 وCD28 إطاراً جزيئياً جديداً لفهم كيفية حماية الخلايا الدبقية الصغيرة للدماغ. كما يعزز فكرة أن استهداف نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة من خلال العلاجات المناعية يمكن أن يغير مسار مرض الزهايمر. وبالتالي، يمكن أن تمهد فكرة استهداف نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة من خلال العلاجات المناعية الطريق لتغيير مسار مرض الزهايمر.