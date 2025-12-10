تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

ما الطريقة المثلى لاستهلاك الزنجبيل؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:15
إن الطريقة المثلى لاستهلاك الزنجبيل تضمن الاستفادة القصوى من فوائده دون آثار جانبية.

للتخفيف من الغثيان، يُعتبر الزنجبيل فعالا جدا بفضل مركباته النشطة مثل الجنجرول والشوغاول، التي تساعد في منع الإشارات الكيميائية المسببة للغثيان والقيء. يمكن تناوله على شكل شاي ساخن، أو حلوى الزنجبيل، أو مكملات في شكل كبسولات أو مسحوق. وقد أظهرت الدراسات فعاليته خصوصا للنساء الحوامل أو المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي.
 
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزنجبيل في تقليل الألم الناتج عن الالتهابات، مثل آلام الركبة  بسبب هشاشة العظام، وتشنجات الدورة الشهرية، والصداع. يمكن شرب عصير الزنجبيل الطازج مع الماء والعسل، أو نقع شرائح الزنجبيل في الشاي للحصول على أفضل النتائج، مع مراعاة أن يكون استخدامه داعما للعلاج الطبي وليس بديلا عنه.

الزنجبيل أيضا يعزز الصحة العامة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهاب تساعد في حماية الخلايا وتقوية جهاز المناعة. كما تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يسهم في تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم والحفاظ على ضغط الدم  ضمن المستويات الطبيعية.

للاستفادة اليومية، ينصح الخبراء بتناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون أو قطعة طازجة بحجم بوصة واحدة (2.5 سم) يوميا. (إرم نيوز) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24