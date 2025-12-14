المشي وتأثيره على صحة القلب

يُعدّ المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية للحفاظ على صحة القلب. فالمشي المنتظم يساعد على تنشيط الدموية وتقوية عضلة القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.كما يساهم المشي في خفض ضغط وتنظيم مستوى في الدم، ويساعد على الوزن وتقليل التوتر، وكلها عوامل مهمة لصحة القلب. وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمس مرات في الأسبوع، لتحقيق فوائد صحية واضحة.باختصار، المشي عادة سهلة ومفيدة، ويمكن للجميع ممارستها لتحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض.