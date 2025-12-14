تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
صحة

المشي وتأثيره على صحة القلب

Lebanon 24
14-12-2025 | 13:25
يُعدّ المشي من أبسط وأفضل التمارين الرياضية للحفاظ على صحة القلب. فالمشي المنتظم يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما يساهم المشي في خفض ضغط الدم وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد على التحكم في الوزن وتقليل التوتر، وكلها عوامل مهمة لصحة القلب. وينصح الأطباء بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمس مرات في الأسبوع، لتحقيق فوائد صحية واضحة.

باختصار، المشي عادة سهلة ومفيدة، ويمكن للجميع ممارستها لتحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض.
 
