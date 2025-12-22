تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

"فيتامين د" والمشي.. إشارات بالجسم لا تُهمل

Lebanon 24
22-12-2025 | 15:37
هل يؤثر نقص فيتامين د على المشي؟ الإجابة "نعم"، إذ قد تظهر خلال الحركة علامات توحي بانخفاض مستواه في الجسم، حسب موقع "الكونسيلتو".

من أبرز الأعراض التي قد تلاحظها أثناء المشي: "ألم في القدمين" لأن انخفاض فيتامين د قد ينعكس ضعفًا على العظام، و"تنميل الساقين أو القدمين" كإشارة تستدعي الانتباه.

كذلك قد يظهر "دوار أو دوخة" أثناء المشي، وهي حالة قد يصفها الأطباء أحيانًا بـ"الدوار الوضعي الانتيابي الحميد" المرتبط بانخفاض هذا الفيتامين لدى بعض الأشخاص.

وقد يرافق ذلك "تعب سريع" حتى مع مسافات قصيرة نتيجة ضعف العضلات، إضافة إلى "شدّ عضلي متكرر" في الساقين باعتباره من العلامات المعروفة لانخفاضه.

وفي بعض الحالات، قد تبرز "مشاكل في التوازن" وصعوبة السيطرة على حركة الجسم أثناء المشي، خصوصًا لدى كبار السن، مع تراجع مستويات فيتامين د.
