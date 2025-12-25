تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

طريقة بسيطة لتسريع التعافي من البرد والإنفلونزا

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:43
كشف طبيب كندي عن فائدة غسل الأنف بمحلول ملحي في تسريع التعافي من نزلات البرد والإنفلونزا، وتقليل انتقال العدوى بين أفراد الأسرة.

وأشار الدكتور براندون لو، طبيب باطني، إلى دراسة أظهرت أن استخدام محلول ملحي بتركيز 3% لشطف الممرات الأنفية يقلل مدة الإصابة بمعدل يومين، أي بنسبة 22% مقارنة بالعلاجات التقليدية، كما يخفض الحاجة إلى الأدوية دون وصفة طبية بنسبة 36% ويحد من انتقال الفيروس إلى الآخرين بنسبة 35%.

وتستند الدراسة وفقًا لـ"الديلي ميل"، إلى مبدأ إزالة الفيروسات من الأنف والجيوب الأنفية قبل أن تنتشر داخليًّا، إضافة إلى تحفيز الاستجابة المناعية الطبيعية عبر أيونات الكلوريد، التي تزيد إنتاج حمض الهيبوكلوروس المضاد للفيروسات.
 
وأوصى الباحثون بغسل الأنف فور ظهور الأعراض، باستخدام محلول من ثلاث ملاعق صغيرة من ملح البحر مع كوبين من الماء المقطر المغلي والمبرد، وتجنب ماء الصنبور لخطورة الأميبا.

ويُنصح بتكرار العملية من ثلاث إلى ست مرات يوميًّا حتى تحسن الأعراض.
 
كما شدد الأطباء على ضرورة طلب الرعاية الطبية الفورية عند تفاقم الأعراض أو ظهور علامات خطيرة، مثل: صعوبة التنفس أو ألم الصدر المستمر أو الارتباك أو الجفاف، خصوصًا لدى الأطفال، حيث تشمل العلامات التحذيرية سرعة التنفس أو ازرقاق الشفاه أو الإرهاق الشديد. (إرم نيوز) 
