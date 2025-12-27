تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هي أفضل أنواع البذور لصحة القلب؟ طبيب يجيب

Lebanon 24
27-12-2025 | 00:27
A-
A+
Doc-P-1460433-639024173516073360.webp
Doc-P-1460433-639024173516073360.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعدّ البذور من أكثر الأطعمة الصحية المحبوبة التي يُمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لفوائدها المتعددة، بما يشمل الألياف والطاقة والهضم وغيرها. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك عالماً واسعاً من أنواع البذور المتوفرة والتي تُقدم فوائد صحية عديدة، لذا لا ينبغي أن يقتصر الأمر على تناول بذور الشيا أو بذور الكتان أو حتى بذور اليقطين فقط.

كنوز خفية
بحسب ما نشرته صحيفة hindustan times، سلط دك تور ألوك تشوبرا، طبيب القلب ذو الخبرة التي تزيد عن 40 عاماً، الضوء على أنواع البذور التي يُمكن تناولها في منشورٍ له على إنستغرام، موضحاً فوائدها، وكيفية تناول أنواع مختلفة منها بالطريقة الصحيحة، وما يجب تجنبه عند تناولها. وكتب دكتور تشوبرا: "إنها ليست مجرد بذور، بل هي كنوزٌ خفيةٌ للتوازن والمناعة والهضم والحيوية على المدى الطويل".

1. بذور الكتان
تدعم توازن الهرمونات والهضم وهي غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية. يوصى بطحن بذور الكتان دائماً قبل تناولها، وتُضاف إلى العصائر والزبادي والشوفان.

لكن يجب تجنب تناول بذور الكتان الكاملة إذا كان الشخص يعاني من الإسهال لأنها غير قابلة للهضم.

2. بذور الشيا
يؤدي تناول بذور الشيا إلى ترطيب الجسم والألياف والطاقة. وينصح الخبراء بنقع بذور الشيا لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، ثم يتم شرب ماء الشيا أو يُضاف إلى الحلويات.

ويجب الحذر من تناول بذور الشيا الجافة لأنها تسبب الانتفاخ أو التعرض لخطر الاختناق.

3. بذور اليقطين
تتميز بذور اليقطين باحتوائها على الزنك وتسهم بشكل واضح في تعزيز جهاز المناعة. يمكن تناول القليل من بذور اليقطين بعد تحميصها ما يعادل ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يومياً، أو يتم رشّها على السلطات أو الوجبات الخفيفة.

ويوضح دكتور تشوبرا أن بذور اليقطين غنية بالسعرات الحرارية، لذا يحذر من الإفراط في تناولها إذا كان الشخص يحاول إنقاص وزنه.

4. لب البطيخ الأصفر
تشتهر بذور البطيخ الأصفر بفوائدها في تحسين الهضم ودعم صحة القلب. يمكن تناولها نيئة أو محمصة، ولكن يجب تناولها باعتدال.

5. بذور اللوتس
تمنح بذور اللوتس شعور بالشبع كما أنها غنية بالبروتين، وتساعد في الحفاظ على توازن الجسم والعقل. يتم تحميصها مع السمن وتناولها كوجبة خفيفة.

ينصح دكتور تشوبرا بتجنب الأنواع المعلبة ذات التوابل، لأنها غنية بالصوديوم.

6. بذور السمسم
تحتوي بذور السمسم على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، كما أنها مفيدة للبشرة والشعر . يتم تحميص بذور السمسم قليلاً قبل تناولها. يُفضل تجنب الإفراط في تناولها صيفاً إذا كان الشخص يشعر بالحرارة بسهولة.

7. بذور الشمر
من أهم فوائد بذور الشمر تحسين الهضم وإنعاش النفس. يتم مضغها بعد الوجبات يتم إضافتها إلى الماء الدافئ.

8. بذور الكزبرة
تُساعد بذور الكزبرة على الهضم بشكل طفيف وتُخفف الانتفاخ. يوصى بنقعها طوال الليل وشرب الماء بعد تصفيته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لصحة القلب… أيهما أفضل المشي المتواصل أم المتقطع؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لفوائد صحية.. إليكم أفضل 5 أنواع من المكسرات
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأفضل.. بذور اليقطين أم اللوز؟
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أليكم أفضل أنواع المشي
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

hindustan times

النظام الغذائي

طبيب القلب

في تناوله

حسين ال

أوميغا

الطويل

الشوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:16 | 2025-12-27
Lebanon24
23:00 | 2025-12-26
Lebanon24
16:17 | 2025-12-26
Lebanon24
14:40 | 2025-12-26
Lebanon24
12:56 | 2025-12-26
Lebanon24
10:50 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24