ما هي أفضل أنواع البذور لصحة القلب؟ طبيب يجيب

تُعدّ البذور من أكثر الأطعمة الصحية المحبوبة التي يُمكن إضافتها إلى لفوائدها المتعددة، بما يشمل الألياف والطاقة والهضم وغيرها. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك عالماً واسعاً من أنواع البذور المتوفرة والتي تُقدم فوائد صحية عديدة، لذا لا ينبغي أن يقتصر الأمر على تناول بذور الشيا أو بذور الكتان أو حتى بذور اليقطين فقط.



كنوز خفية

بحسب ما نشرته صحيفة ، سلط دك تور ألوك تشوبرا، ذو الخبرة التي تزيد عن 40 عاماً، الضوء على أنواع البذور التي يُمكن تناولها في منشورٍ له على إنستغرام، موضحاً فوائدها، وكيفية تناول أنواع مختلفة منها بالطريقة الصحيحة، وما يجب تجنبه عند تناولها. وكتب دكتور تشوبرا: "إنها ليست مجرد بذور، بل هي كنوزٌ خفيةٌ للتوازن والمناعة والهضم والحيوية على المدى ".



1. بذور الكتان

تدعم توازن الهرمونات والهضم وهي غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية. يوصى بطحن بذور الكتان دائماً قبل تناولها، وتُضاف إلى العصائر والزبادي والشوفان.



لكن يجب تجنب تناول بذور الكتان الكاملة إذا كان الشخص يعاني من الإسهال لأنها غير قابلة للهضم.



2. بذور الشيا

يؤدي تناول بذور الشيا إلى ترطيب الجسم والألياف والطاقة. وينصح الخبراء بنقع بذور الشيا لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعتين، ثم يتم شرب ماء الشيا أو يُضاف إلى الحلويات.



ويجب الحذر من تناول بذور الشيا الجافة لأنها تسبب الانتفاخ أو التعرض لخطر الاختناق.



3. بذور اليقطين

تتميز بذور اليقطين باحتوائها على الزنك وتسهم بشكل واضح في تعزيز جهاز المناعة. يمكن تناول القليل من بذور اليقطين بعد تحميصها ما يعادل ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يومياً، أو يتم رشّها على السلطات أو الوجبات الخفيفة.



ويوضح دكتور تشوبرا أن بذور اليقطين غنية بالسعرات الحرارية، لذا يحذر من الإفراط في تناولها إذا كان الشخص يحاول إنقاص وزنه.



4. لب البطيخ الأصفر

تشتهر بذور البطيخ الأصفر بفوائدها في تحسين الهضم ودعم صحة القلب. يمكن تناولها نيئة أو محمصة، ولكن يجب تناولها باعتدال.



5. بذور اللوتس

تمنح بذور اللوتس شعور بالشبع كما أنها غنية بالبروتين، وتساعد في الحفاظ على توازن الجسم والعقل. يتم تحميصها مع السمن وتناولها كوجبة خفيفة.



ينصح دكتور تشوبرا بتجنب الأنواع المعلبة ذات التوابل، لأنها غنية بالصوديوم.



6. بذور السمسم

تحتوي بذور السمسم على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، كما أنها مفيدة للبشرة والشعر . يتم تحميص بذور السمسم قليلاً قبل تناولها. يُفضل تجنب الإفراط في تناولها صيفاً إذا كان الشخص يشعر بالحرارة بسهولة.



7. بذور الشمر

من أهم فوائد بذور الشمر تحسين الهضم وإنعاش النفس. يتم مضغها بعد الوجبات يتم إضافتها إلى الماء الدافئ.



8. بذور الكزبرة

تُساعد بذور الكزبرة على الهضم بشكل طفيف وتُخفف الانتفاخ. يوصى بنقعها طوال الليل وشرب الماء بعد تصفيته.

