النوم الصحي وتأثيره على التركيز والمناعة
Lebanon 24
06-01-2026
|
11:13
يُعدّ النوم الصحي من أهم العوامل التي تساعد الجسم على أداء وظائفه بشكل سليم. فالحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يوميًا يساعد على تحسين التركيز والقدرة على التعلم، إذ يعمل الدماغ أثناء النوم على تنظيم المعلومات وتقوية الذاكرة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الدراسي والذهني.
كما يلعب النوم دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة، حيث يساهم في إنتاج الخلايا المناعية ومقاومة الأمراض والالتهابات. وقلة النوم قد تؤدي إلى ضعف المناعة وزيادة الشعور بالتعب وقلة الانتباه.
لذلك، فإن الالتزام بنظام نوم منتظم، والابتعاد عن السهر
الطويل
، واستخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، كلها عادات تساعد على نوم صحي وحياة أكثر نشاطًا وصحة.
