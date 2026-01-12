تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
أبحاث حديثة تربط بين قلة النوم وضعف المناعة
Lebanon 24
12-01-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أبحاث طبية حديثة أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي، ما يزيد من قابلية الجسم للإصابة بالأمراض والالتهابات. وأوضحت الدراسات أن الحرمان من النوم يقلل إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة التي تلعب دورًا أساسيًا في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.
وأشار باحثون إلى أن النوم غير الكافي يضعف استجابة الجسم للقاحات ويطيل مدة التعافي من الأمراض، كما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم. وينصح الأطباء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا للبالغين، باعتباره عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النوم الصحي وتأثيره على التركيز والمناعة
Lebanon 24
النوم الصحي وتأثيره على التركيز والمناعة
13/01/2026 05:02:46
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
Lebanon 24
دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب
13/01/2026 05:02:46
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
Lebanon 24
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
13/01/2026 05:02:46
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
Lebanon 24
كيف تدمر قلة النوم صحة قلب؟
13/01/2026 05:02:46
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الفيروس
الحرم
فيروس
الحص
ساسي
فيرو
تابع
قد يعجبك أيضاً
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
Lebanon 24
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
16:14 | 2026-01-12
12/01/2026 04:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار قلة الحركة على الجسم
Lebanon 24
أضرار قلة الحركة على الجسم
14:29 | 2026-01-12
12/01/2026 02:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
Lebanon 24
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
08:26 | 2026-01-12
12/01/2026 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
Lebanon 24
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
06:40 | 2026-01-12
12/01/2026 06:40:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة بين السلمون والدجاج: أيهما أفضل لصحتك؟
Lebanon 24
مقارنة بين السلمون والدجاج: أيهما أفضل لصحتك؟
04:42 | 2026-01-12
12/01/2026 04:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
Lebanon 24
من وزارة التربية.. بيانٌ عاجل للمدارس بشأن العاصفة
14:55 | 2026-01-12
12/01/2026 02:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
Lebanon 24
في المطار... هذا ما حصل مع طائرة بعد هبوطها
10:24 | 2026-01-12
12/01/2026 10:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
Lebanon 24
العاصفة سترتفع حدّتها... وطلب عاجل للمتوجّهين إلى المناطق الجبليّة
10:44 | 2026-01-12
12/01/2026 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
Lebanon 24
هذا ما سيشهده طقس لبنان غداً.. تحضّروا
14:53 | 2026-01-12
12/01/2026 02:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
Lebanon 24
في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله
03:47 | 2026-01-12
12/01/2026 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:14 | 2026-01-12
مخاطر الوجبات السريعة على القلب والوزن
14:29 | 2026-01-12
أضرار قلة الحركة على الجسم
08:26 | 2026-01-12
كم من الوقت يجب نقع الشاي الأخضر؟
06:40 | 2026-01-12
هل تؤثر حقن إنقاص الوزن على رائحة الفم؟
04:42 | 2026-01-12
مقارنة بين السلمون والدجاج: أيهما أفضل لصحتك؟
04:06 | 2026-01-12
تايوان تسجل أدنى معدل مواليد في تاريخها وتصبح "مجتمعًا فائق الشيخوخة"
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
13/01/2026 05:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24