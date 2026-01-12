أبحاث حديثة تربط بين قلة النوم وضعف المناعة

كشفت أبحاث طبية حديثة أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي، ما يزيد من قابلية الجسم للإصابة بالأمراض والالتهابات. وأوضحت الدراسات أن الحرمان من النوم يقلل إنتاج الخلايا المناعية والأجسام المضادة التي تلعب دورًا أساسيًا في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.وأشار باحثون إلى أن النوم غير الكافي يضعف استجابة الجسم للقاحات ويطيل مدة التعافي من الأمراض، كما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم. وينصح الأطباء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا للبالغين، باعتباره عنصرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.