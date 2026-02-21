تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح

Lebanon 24
21-02-2026 | 01:46
A-
A+
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة تدعو إلى إضافة رشة من الملح إلى القهوة بهدف تقليل الشعور بالرجفة أو التوتر الناتج عن الكافيين.. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن هذه الفكرة لا تستند إلى أساس علمي.

وتوضح اختصاصية التغذية سامانثا كوغان، المحاضِرة في جامعة نيفادا – لاس فيغاس، أن الرجفة المرتبطة بالقهوة سببها المباشر تأثير الكافيين على الجهاز العصبي المركزي، وليس طعم المشروب أو مكوناته الأخرى، بحسب تقرير في موقع "VeryWellHealth" الصحي.
ويعمل الكافيين كمحفّز للجهاز العصبي، إذ يزيد إفراز الأدرينالين ويمنع تأثير مادة الأدينوزين المسؤولة عن الشعور بالنعاس. وهذه الآلية تجعل الشخص أكثر يقظة، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى أعراض جانبية مثل القلق والتوتر وتسارع ضربات القلب والشعور بالارتعاش. وتزداد هذه الأعراض لدى الأشخاص الحساسين للكافيين أو عند تناول كميات كبيرة منه.

هل يمكن للملح أن يغيّر هذا التأثير؟
الإجابة المختصرة هي لا. وتؤكد كوغان أن إضافة الملح إلى القهوة لا تؤثر في طريقة عمل الكافيين داخل الجسم، وبالتالي لا تقلل الرجفة أو القلق الناتج عنه. فالملح لا يتدخل في مستقبلات الأدينوزين ولا في إفراز الأدرينالين.

وتشير إلى أن الفكرة ربما نشأت من اتجاهات "الصحة السريعة" التي تنتشر عبر الإنترنت دون أدلة علمية داعمة.

ورغم ذلك، قد تساعد كمية صغيرة جدًا من الملح في تقليل مرارة القهوة وتحسين مذاقها، وهي حيلة يستخدمها بعض الأشخاص لهذا الغرض فقط. لكن من الناحية الصحية، فإن الإفراط في استهلاك الصوديوم قد يرفع ضغط الدم ويزيد خطر أمراض القلب، خاصة عند إضافته يوميًا دون حساب.

كيف يمكن تقليل رجفة الكافيين فعليًا؟
وبدلاً من اللجوء إلى إضافات غير مثبتة، ينصح الخبراء بالخطوات التالية:

- تقليل كمية القهوة إلى كوب أو كوبين يوميًا

- اختيار القهوة منزوعة الكافيين

- تجنب شرب القهوة على معدة فارغة

- تناول وجبة خفيفة معها لتفادي انخفاض سكر الدم، الذي قد يزيد الشعور بالتوتر

كما تؤكد كوغان أن القهوة ليست مصدرًا للطاقة بالمعنى الحقيقي، إذ إن الطاقة تأتي من السعرات الحرارية، بينما الكافيين مجرد محفّز مؤقت.
ورغم الجدل، تبقى القهوة مشروبًا غنيًا بمضادات الأكسدة وله فوائد صحية عند تناوله باعتدال.. لكن الحل الأمثل لتجنب آثارها الجانبية ليس بإضافة الملح، بل بضبط الكمية والاستماع إلى استجابة الجسم.

وفي النهاية، إذا كانت القهوة جزءًا من روتينك اليومي الممتع، فالأفضل الاستمتاع بها كما هي، دون الانجراف وراء نصائح غير مثبتة قد تغيّر مذاقها دون أن تحقق الفائدة المرجوة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبير روسي يوضح خلفيات تصريحات ميدفيديف بشأن غرينلاند
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تبطئ القهوة الشيخوخة البيولوجية؟
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي: التعيينات وفق الأولويات وانجاز الملحّ في 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة
lebanon 24
Lebanon24
21/02/2026 13:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة نيفادا

إنترنت

ساسين

المعن

فيغاس

جامع

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-21
Lebanon24
00:49 | 2026-02-21
Lebanon24
23:00 | 2026-02-20
Lebanon24
15:02 | 2026-02-20
Lebanon24
13:00 | 2026-02-20
Lebanon24
09:03 | 2026-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24