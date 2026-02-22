تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

فوائدها كثيرة ومهمّة جدّاً... هذا أفضل وقت لشرب القهوة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-02-2026 | 02:30
فوائدها كثيرة ومهمّة جدّاً... هذا أفضل وقت لشرب القهوة
فوائدها كثيرة ومهمّة جدّاً... هذا أفضل وقت لشرب القهوة photos 0
ذكر موقع "Irish Mirror" أن "القهوة تُقدم فوائد صحية جمّة، ففي بعض الحالات، يُمكن أن تُطيل العمر، وتُساعد في الوقاية من الأمراض، وتُعزّز صحة الأمعاء، وتُحسّن عملية الأيض.
 
ومع ذلك، يجهل الكثيرون وجود وقت مثالي لتناول القهوة لتحقيق أقصى فائدة. وتشير دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب التابعة لأكاديمية أكسفورد إلى وجود "ما يُقدّر بمليار مستهلك للقهوة حول العالم".
 
علاوة على ذلك، يبدو أن تناول القهوة باعتدال، أي ما يقارب ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا، يرتبط بانخفاض مخاطر الوفاة المبكرة، ومن الشائع أن الصباح هو الوقت الأمثل للاستمتاع بفنجان القهوة، لذلك يجب التأكد من الاستمتاع بالقهوة بين الساعة 8 صباحًا و11 صباحًا، وهي ساعات الاستيقاظ النموذجية لمعظم الناس، وبالتأكيد قبل الظهر". 

وبحسب الموقع: "ذكرت المجلة الأوروبية أنه "يجب أن نقبل الأدلة القوية الآن على أن شرب القهوة، وخاصة في ساعات الصباح، من المرجح أن يكون صحيًا. لذا، اشرب قهوتك، ولكن افعل ذلك في الصباح!".
 
ودعماً لهذه التوصية، أوضحت المجلة الأوروبية لأمراض القلب: "قام أخصائيون بتحليل وقت تناول القهوة في اليوم لدى 40725 بالغًا من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية و1463 بالغًا من دراسة التحقق من صحة نمط حياة النساء والرجال. ولاحظ الباحثون نمطين متميزين لشرب القهوة، حيث تشير النتائج إلى أن حوالي 33% من الناس يشربونها في الصباح، بينما يشربها 14% على مدار اليوم.
 
وقد تبين أن الأشخاص الذين يستمتعون بفنجان قهوة صباحي لديهم خطر أقل بنسبة 16% للوفاة لأي سبب، وخطر أقل بنسبة 31% للوفاة بأمراض القلب، مقارنةً بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة".

وتابع الموقع: "ارتبطت هذه الفوائد بشكل خاص بتناول القهوة صباحًا، إذ لم يوفر نمط تناولها طوال اليوم نفس الحماية الكبيرة. ويشير التقرير أيضًا إلى أن الاستمتاع بالقهوة صباحًا يتوافق مع زيادة الطاقة الطبيعية للجسم، وفقًا لصحيفة ميرور. ويشير هذا إلى أن تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم قد يُبقي جهازك العصبي في حالة نشاط بينما ينبغي أن يكون في حالة استرخاء، وهذا التداخل يُخلّ بتوازن الساعة البيولوجية، مما يُفسر سبب معاناة العديد ممن يشربون القهوة طوال اليوم من صعوبات في النوم".

وأضاف الموقع: "يؤكد المختصون أن "الكافيين، وهو أحد المكونات الرئيسية للقهوة إلى جانب مئات المكونات الأخرى، له العديد من التأثيرات الإيجابية والسريعة على الدماغ، فهو يعزز اليقظة، ويحسن التركيز، ويحسن المزاج والشعور بالراحة"، ويشير المختصون أيضاً إلى أنه "يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، ومرض باركنسون، ومرض الزهايمر"، كما وأن "تناول القهوة المحتوية على الكافيين والقهوة المنزوعة الكافيين بجرعة أربعة أكواب في اليوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين يشربون أقل من كوب واحد في اليوم". والأهم من ذلك، في دراسة كبيرة ممولة من قبل المعهد الوطني للصحة، تبين أن استهلاك 4-5 أكواب من القهوة يوميًا يرتبط عكسيًا بالوفيات وأمراض القلب والجهاز التنفسي والسكتة الدماغية والإصابات والحوادث ومرض السكري والعدوى، ولكن ليس بالسرطان".

وختم الموقع: "خلصت الدراسة إلى أن البحث يشير إلى أن شرب القهوة صباحًا يتوافق بشكل أفضل مع نشاط الجهاز العصبي الودي الطبيعي في الجسم، ويحافظ على أنماط نوم الأشخاص".
المصدر: خاص لبنان 24
