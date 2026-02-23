قبل أن تتناول "الحلوى" ليلاً.. هذا ما يفعله الأنسولين بقلبك وأنت نائم

تقود الوجبات السكرية قبل النوم إلى سلسلة من التفاعلات الحيوية التي لا تقتصر على رفع مستوى السكر فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على ضغط وجودة النوم.



هذا ما يحدث لضغط الدم عند تناول السكريات قبل النوم وفقاً للدراسات الصحية:



1. ارتفاع حاد في "الأنسولين":

عند تناول السكر، يفرز الجسم كميات كبيرة من الأنسولين للتعامل مع الفائض. هذا الارتفاع يحفز الجهاز العصبي الودي، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.



2. احتجاز الصوديوم:

يعمل الأنسولين المرتفع على تحفيز الكلى للاحتفاظ بالصوديوم والماء بدلاً من إفرازهما، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم في الأوعية، وهو عامل مباشر في رفع ضغط الدم الشرياني.



3. التأثير على الأوعية الدموية:

يؤدي استهلاك السكر بكميات كبيرة إلى تقليل مرونة الأوعية الدموية وتضييقها مؤقتاً، مما يجبر القلب على بذل مجهود أكبر لضخ الدم، وبالتالي يرتفع الضغط خلال ساعات الليل التي يُفترض أن ينخفض فيها طبيعياً (بما يُعرف بـ Blood Pressure Dipping).



4. اضطراب دورة النوم:

السكر يمنح الجسم طاقة مفاجئة تمنع الدخول في النوم العميق. التوتر الناتج عن قلة جودة النوم يرفع مستويات "الكورتيزول" (هرمون الإجهاد)، والذي بدوره يساهم في بقاء ضغط الدم مرتفعاً حتى الصباح.



5. الالتهابات المزمنة:

على المدى ، تسبب السكريات قبل النوم التهابات في بطانة الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بضغط الدم المزمن وأمراض القلب.





Advertisement