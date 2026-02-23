تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

بين الرجل والمرأة.. مَن يستهلك "سعرات" أكثر ولماذا؟

Lebanon 24
23-02-2026 | 14:20
بين الرجل والمرأة.. مَن يستهلك سعرات أكثر ولماذا؟
بين الرجل والمرأة.. مَن يستهلك سعرات أكثر ولماذا؟ photos 0
أكد خبراء التغذية أن الرجال يحتاجون عادةً إلى سعرات حرارية أكثر من النساء، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الاختلافات البيولوجية والتركيبية بين الجنسين؛ فالرجال يمتلكون كتلة عضلية أكبر ونسبة دهون أقل مقارنة بالنساء، ونظراً لأن العضلات تستهلك طاقة أكبر من الدهون حتى في وقت الراحة، فإن معدل الأيض الأساسي لدى الرجال يكون مرتفعاً بطبيعته.

وأشار الخبراء إلى أن الطول والوزن يلعبان دوراً حاسماً، حيث يحتاج الجسم الأضخم إلى وقود أكثر للحفاظ على وظائفه الحيوية، كما أن الهرمونات، وتحديداً "التستوستيرون"، تساهم في تعزيز بناء العضلات وحرق الطاقة لدى الرجال، بينما تؤدي الهرمونات الأنثوية مثل "الإستروجين" إلى ميل الجسم لتخزين الدهون لأغراض بيولوجية.
 
ومع ذلك، شدد التقرير على أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ إن المرأة الرياضية التي تمارس نشاطاً بدنياً مكثفاً قد تحتاج سعرات حرارية تفوق ما يحتاجه رجل قليل الحركة، مما يجعل "مستوى النشاط البدني" هو المعيار الفاصل في تحديد الاحتياجات اليومية الدقيقة لكل فرد.
