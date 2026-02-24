مكسرات تحتوي على دهون صحية تحمي القلب.. تعرفوا عليها

تُعد المكسرات من أكثر الأطعمة ارتباطاً بصحة القلب، إذ تحتوي على الدهون غير المشبعة والألياف والبروتينات النباتية التي تساعد في تحسين مستويات وتقليل الالتهاب. وتبرز بعض الأنواع بشكل خاص لغناها بأحماض 3 أو الدهون المتعددة غير المشبعة، وهي عناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب تقرير في موقع “VeryWellHealth” الصحي.



ويؤكد خبراء التغذية أن إدراج حفنة يومية من المكسرات ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لدعم صحة القلب، شرط الاعتدال نظراً لارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.



وفيما يلي أبرز سبعة أنواع تدعم صحة القلب:



(عين الجمل)

يُعد الجوز الخيار الأبرز عندما يتعلق الأمر بأوميغا 3، إذ يحتوي على حمض ألفا لينولينيك، وهو نوع نباتي من أحماض أوميغا 3 الدهنية. وتربط أبحاث عدة بين تناول الجوز وانخفاض ضغط وتحسن مستويات الكوليسترول الكلي، ما جعله ضمن قائمة الأطعمة المعترف بها من قبل جمعيات القلب العالمية.



البيكان

يحتوي البيكان على نسبة جيدة من الدهون المتعددة غير المشبعة، إضافة إلى مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض القلب. وقد أظهرت دراسات أنه قد يسهم في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية عند تناوله باعتدال.



اللوز

يشتهر اللوز بغناه بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهي دهون تساعد في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد. كما يحتوي على فيتامين E ومركبات نباتية مضادة للالتهاب، وقد أشارت تحليلات حديثة إلى أن تناوله بانتظام قد يسهم في تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم.



البندق

يوفر البندق مزيجاً من الدهون الصحية التي تساعد في تحسين توازن الدهون في الدم. كما يحتوي على الحمض الأميني “إل-أرجينين” الذي يسهم في إنتاج أكسيد النيتريك، وهي مادة تساعد على توسع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.



المكاديميا

تتميز مكسرات المكاديميا بارتفاع محتواها من الدهون الأحادية غير المشبعة. وأشارت دراسة صغيرة إلى أن إدراجها ضمن قد يساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، إلى جانب تقليل مستويات بروتين مرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب.



الفول السوداني

رغم تصنيفه من البقوليات، فإن الفول السوداني يشبه المكسرات في تركيبه الغذائي. فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف، ويحتوي على مركبات نباتية قد تساعد في خفض ضغط الدم ودعم وظيفة الأوعية الدموية.



الجوز البرازيلي

يحتوي الجوز البرازيلي على دهون غير مشبعة ومضادات أكسدة ومعادن مهمة، ويرتبط تناوله بتحسن بعض مؤشرات صحة القلب مثل تقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول. كما تشير بعض الأبحاث إلى دوره في تقليل تصلب الشرايين.



ويجمع خبراء التغذية على أن التنوع هو المفتاح، إذ تختلف تركيبة كل نوع من المكسرات. ويوصى بالاكتفاء بحفنة صغيرة يومياً، ويفضل تناولها غير مملحة وغير مقلية، لتفادي السعرات الزائدة والصوديوم المرتفع.



ورغم فوائدها، فإن المكسرات ليست بديلاً عن نمط حياة صحي يشمل نظاماً غذائياً متوازناً ونشاطاً بدنياً منتظماً، لكنها تبقى إضافة ذكية إلى النظام الغذائي لمن يسعون إلى حماية قلوبهم بطريقة طبيعية.

