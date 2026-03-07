تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

هل من رابط بين فيتامين C وانخفاض ضغط الدم؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 08:27
هل من رابط بين فيتامين C وانخفاض ضغط الدم؟
أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات فيتامين C قد يساهم في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين.
 
وتوصل القائمون على الدراسة إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات 17 تجربة سريرية عشوائية، تم تجميع نتائجها في عدة مراجعات منهجية طبية، وأظهرت النتائج أن تناول فيتامين C يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 3.7 ملليمتر زئبقي. وضغط الدم الانقباضي هو الرقم العلوي في قراءة الضغط، والذي يقيس ضغط الدم في الشرايين عندما ينقبض القلب ويضخ الدم.

أما بالنسبة لضغط الدم الانبساطي، الذي يشير إلى ضغط الدم في الشرايين بين ضربات القلب عندما يسترخي القلب، فلم يُظهر التحليل انخفاضا ملحوظا بشكل عام بين جميع المشاركين الأصحاء الذين تناولوا مكملات فيتامين C، لكن العلماء لاحظوا أن تناول هذا الفيتامين ساهم في خفض معدلات الدم الانبساطي بمعدل 2.3 ملليمتر زئبقي لدى مرضى السكري.
 
وأشار الباحثون على أن النتائج التي توصلوا إليها قد تكون ذات أهمية لاكتشاف طرق جديدة للعناية بصحة القلب والاوعية الدموية، لكن توجد حاجة لإجراء المزيد من الدراسات السريرية لمعرفة التأثير العلاجي المحتمل لفيتامين C.

وتشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن فيتامين C يساهم في دعم عمل جهاز المناعة وحماية الجسم من الالتهابات، كما أنه يعزز امتصاص عنصر الحديد في الجسم. (روسيا اليوم) 
