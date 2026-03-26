تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه

Lebanon 24
26-03-2026 | 03:00
A-
A+
أدوية إنقاص الوزن قد تعالج الاكتئاب.. هذا ما تم اكتشافه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في اكتشاف لافت، أظهرت دراسة حديثة أن أدوية إنقاص الوزن الشهيرة مثل أوزمبيك قد تقدم فوائد تتجاوز التحكم في الوزن وسكر الدم، لتشمل تحسينات ملحوظة في الصحة النفسية.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily نقلًا عن دراسة قادتها جامعة شرق فنلندا، فإن الأدوية المعروفة باسم GLP-1، ومن بينها سيماغلوتايد (أوزمبيك)، ارتبطت بانخفاض كبير في معدلات الاكتئاب والقلق، إضافة إلى تراجع مشكلات الإدمان.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو 100 ألف شخص، بينهم أكثر من 20 ألفًا استخدموا هذه الأدوية، عبر سجلات صحية في السويد امتدت لسنوات.
وأظهرت النتائج أن زيارات المستشفيات المرتبطة بالصحة النفسية انخفضت بنسبة 42%، وخطر الإصابة بالاكتئاب تراجع بنسبة 44%، واضطرابات القلق انخفضت بنسبة 38%. كما لوحظ انخفاض ملحوظ في مشكلات تعاطي المواد المخدرة، حيث تراجعت الحالات المرتبطة بها بنسبة 47% خلال فترات استخدام الدواء.

لماذا تؤثر هذه الأدوية على النفسية؟
ورغم أن السبب الدقيق لا يزال غير محسوم، يرجح الباحثون عدة عوامل محتملة، منها تحسن نمط الحياة مع فقدان الوزن والسيطرة الأفضل على سكر الدم، إضافة إلى تأثير مباشر محتمل على مراكز المكافأة في الدماغ.

ورغم قوة النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة قائمة على تحليل بيانات، ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي مزيدًا من الأبحاث لفهم الآليات الدقيقة.

وبذلك تكشف الدراسة أن أدوية مثل أوزمبيك قد تمتد فوائدها إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن، لتشمل الصحة النفسية أيضًا. وبين نتائج واعدة وتساؤلات مفتوحة، يبدو أن هذه الأدوية قد تلعب دورًا أكبر في مستقبل علاج الاضطرابات المرتبطة بالجسم والعقل معًا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24