كيف يغيّر فقدان الوزن صحتك الجسدية والنفسية؟

لا يقتصر فقدان الوزن على تحسين المظهر الخارجي، بل يمتد تأثيره ليشمل جوانب متعددة من الصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى وظائف حيوية مختلفة في الجسم، وفقًا لما أورده موقع ويب ميد.

ويؤكد التقرير أن التخلص من الوزن الزائد ينعكس إيجابًا على جودة النوم، إذ يساهم في الحد من اضطرابات مثل انقطاع النفس النومي، ما يساعد على نوم أعمق ويعزز النشاط خلال النهار.

كما يرتبط فقدان الوزن بتحسن الحالة المزاجية، حيث أظهرت دراسات انخفاض مستويات التوتر والاكتئاب والغضب لدى الأشخاص الذين نجحوا في إنقاص أوزانهم، إلى جانب تحسن في الصحة النفسية .

ومن بين التغيرات اللافتة، تأثير فقدان الوزن على حاسة التذوق، إذ قد تصبح الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات أقل ، ما يشجع على تبني عادات غذائية أكثر صحة.

كذلك، تشير الأبحاث إلى أن إنقاص الوزن قد يدعم وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز، في حين يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، من بينها داء وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويبرز التقرير أيضًا دور فقدان الوزن في خفض احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، إضافة إلى تأثيره على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين نمط الحياة بشكل عام.

وبحسب المعطيات، فإن الحفاظ على وزن صحي لا يعزز فقط اللياقة البدنية، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة العامة على المدى .