صحة

كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟

Lebanon 24
18-04-2026 | 03:00
كيف تتعامل مع الرغبة المفاجئة لتناول الطعام ليلا؟
مع شيوع تناول الوجبات الخفيفة ليلًا، يشير خبراء التغذية إلى أن هذه العادة غالبًا ما ترتبط بنمط الحياة اليومي، وليس بالجوع الفعلي. وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن بعض التعديلات البسيطة قد تساعد في تقليل هذه الرغبة بشكل ملحوظ.

وتشير الدراسات إلى أن تخطي الوجبات أو عدم تناول طعام متوازن خلال النهار قد يدفع الجسم إلى البحث عن طاقة إضافية في المساء. لذلك، يُنصح بتناول ثلاث وجبات رئيسية يوميًا، مع تضمين البروتين والألياف للحفاظ على الشعور بالشبع.

كما يلعب توقيت العشاء دورًا مهمًا، إذ يُفضل تناوله قبل النوم بنحو ثلاث ساعات، لتجنب الشعور بالجوع أو اضطراب الهضم لاحقًا.
أسباب نفسية وسلوكية
ولا يرتبط تناول الطعام ليلًا بالجوع فقط، بل قد يكون نتيجة التوتر أو الملل أو حتى عادة يومية مرتبطة بمشاهدة التلفاز. كما يمكن أن يُخلط بين العطش والجوع، ما يؤدي إلى تناول الطعام دون حاجة فعلية.

وتشير التوصيات إلى أن شرب الماء أو تناول مشروب دافئ خالٍ من الكافيين قد يساعد في تقليل هذه الرغبة، إلى جانب ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق.
وترتبط قلة النوم بزيادة الشهية، إذ تؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع، ما يزيد احتمال تناول الطعام في ساعات متأخرة. كما أن السهر لفترات طويلة يمنح وقتًا إضافيًا للأكل.

وفي المقابل، يساعد الالتزام بروتين نوم منتظم على تقليل هذه السلوكيات، وتحسين توازن الشهية خلال اليوم.

وقد يؤثر الأكل المتأخر على إيقاع الجسم الحيوي، ويزيد خطر اضطرابات الهضم وارتفاع السكر، خاصة لدى بعض الفئات. ورغم ذلك، يؤكد الخبراء أن تناول وجبة خفيفة صغيرة عند الحاجة ليس مشكلة بحد ذاته، إذا كان جزءًا من نظام متوازن.

وفي المجمل، يرتبط الحد من الأكل الليلي بتنظيم نمط الحياة اليومي، حيث يمكن لعادات بسيطة أن تحدث فرقًا واضحًا دون الحاجة إلى قيود صارمة.
Advertisement
