صحة

موسم "الأكدنيا" بدأ.. فوائد قد لا يعرفها كثيرون

18-04-2026 | 14:00
موسم الأكدنيا بدأ.. فوائد قد لا يعرفها كثيرون
الآن بدأ موسع "الأكدنيا" مع اقتراب فصل الصيف، وهذه الفاكهة تعتبر خياراً غذائياً منعشاً وغنياً بالعناصر المفيدة.
 

وتقولُ مراجع طبية وغذائية إنَّ هذه الثمرة ليست فقط لذيذة، بل تحمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعلها من أبرز فواكه الموسم.
 

وتتميّز الأكدنيا بكونها غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعلها مثالية للترطيب خلال الصيف، إضافة إلى احتوائها على عناصر أساسية مثل فيتامين A، فيتامين C، البوتاسيوم والألياف الغذائية. كذلك، تحتوي هذه الفاكهة على الكاروتينات التي تدعم صحة العين والمناعة.
 

وبفضل محتواها العالي من الماء، تساعد الأكدنيا على تعويض السوائل المفقودة في الطقس الحار، ما يساهم في الحفاظ على توازن الجسم.
 

كذلك، يُعد البوتاسيوم من العناصر الأساسية في الأكدنيا، إذ يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب والشرايين.
 

أيضاً، تحتوي الأكدنيا على ألياف "البكتين" التي تعزز حركة الأمعاء وتسهّل عملية الهضم، كما تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
 

مع هذا، تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الأكدنيا قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الكولسترول، ومكافحة بعض الخلايا السرطانية، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها. (وكالات)
 
 
Advertisement
