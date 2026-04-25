|
صحة
لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها
Lebanon 24
25-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبرُ اللوز الأخضر من الثمار الرائجة في
الشرق الأوسط
لاسيما في فصل الربيع، في حين أنه يتميز بفوائد صحية مهمة.
واللوز الأخضر غنيّ بمضادات الأكسدة، إذ يحتوي على مركبات بوليفينول تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من أمراض مزمنة.
أيضاً، تشير الدراسات إلى أن تناول اللوز يرتبط بخفض مستويات
الكوليسترول
الضار (LDL) وتحسين صحة الأوعية الدموية.
وبفضل محتواه العالي من الألياف في القشرة الخضراء، يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
كذلك، يحتوي اللوز الأخضر على سعرات أقل مقارنة باللوز المجفف، ما يجعله خياراً مناسباً للأنظمة الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن.
أيضاً، يمد اللوز الأخضر الجسم بفيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لوظائف العضلات والجهاز العصبي.
ورغم فوائده، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لاحتوائه على مركبات قد تسبب اضطرابات هضمية لدى البعض عند الإفراط.
الشرق الأوسط
الكوليسترول
مار ال
الرب
بولي
الدم
اسيم
غنيس
