لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها

25-04-2026 | 14:00
لمحبي اللوز الأخضر.. فوائد قد لا تعرفونها
يعتبرُ اللوز الأخضر من الثمار الرائجة في الشرق الأوسط لاسيما في فصل الربيع، في حين أنه يتميز بفوائد صحية مهمة.
 
 
واللوز الأخضر غنيّ بمضادات الأكسدة، إذ يحتوي على مركبات بوليفينول تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في الوقاية من أمراض مزمنة.
 

أيضاً، تشير الدراسات إلى أن تناول اللوز يرتبط بخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة الأوعية الدموية.
 

وبفضل محتواه العالي من الألياف في القشرة الخضراء، يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
 

كذلك، يحتوي اللوز الأخضر على سعرات أقل مقارنة باللوز المجفف، ما يجعله خياراً مناسباً للأنظمة الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن.
 

أيضاً، يمد اللوز الأخضر الجسم بفيتامين E والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر ضرورية لوظائف العضلات والجهاز العصبي.
 

ورغم فوائده، يُنصح بتناوله باعتدال، خاصة لاحتوائه على مركبات قد تسبب اضطرابات هضمية لدى البعض عند الإفراط.

مواضيع ذات صلة
وجبة خفيفة صحية.. لماذا يجب تناول اللوز الأخضر؟
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ما لا تعرفونه عن فوائد البقدونس.. تفاصيل مهمة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم "الأكدنيا" بدأ.. فوائد قد لا يعرفها كثيرون
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24

