لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

كشفت دراسة حديثة أن النوم لفترات طويلة أو قصيرة قد يكون مؤشرا على تسارع الشيخوخة البيولوجية في الجسم، في وقت يواجه فيه كثير من الأشخاص صعوبات متزايدة في الحصول على نوم صحي.

Advertisement

ورغم أن أضرار الحرمان من النوم معروفة منذ سنوات، فإن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الإفراط في النوم قد يكون ضارا أيضا. فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات أو أكثر من ثماني ساعات يوميا تظهر عليهم علامات شيخوخة بيولوجية أسرع مقارنة بغيرهم.وأظهرت النتائج أن أفضل مدة للنوم تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعات ليلا، إذ بدت على أصحابها مؤشرات أقل للشيخوخة.وقال جونهاو وين، المعد للدراسة، إن النتائج لا تعني أن النوم وحده يتحكم بسرعة الشيخوخة، لكنها تشير إلى أن قلة النوم أو زيادته قد تكونان علامة على تراجع الصحة العامة. (روسيا اليوم)