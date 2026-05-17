تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لمحبي الفاكهة المجففة.. احذروا هذا الأمر

Lebanon 24
17-05-2026 | 08:19
A-
A+
لمحبي الفاكهة المجففة.. احذروا هذا الأمر
لمحبي الفاكهة المجففة.. احذروا هذا الأمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تبدو الفاكهة المجففة خياراً صحياً وسهلاً كوجبة خفيفة، لكنها قد ترفع سكر الدم بسرعة أكبر مما يتوقعه كثيرون، بسبب تركّز السكريات فيها بعد إزالة معظم الماء من الفاكهة الطازجة.
Advertisement

وبحسب Verywell Health، فإن عملية التجفيف تجعل كمية صغيرة من الفاكهة المجففة تحتوي على مقدار مرتفع من السكريات والكربوهيدرات مقارنة بحجمها. فعلى سبيل المثال، يحتوي ربع كوب من الزبيب تقريباً على كمية الكربوهيدرات نفسها الموجودة في كوب كامل من العنب، لكنه أسهل وأسرع في الأكل، ما يزيد احتمال تناول كمية أكبر من دون انتباه.

وتساعد المياه الموجودة في الفاكهة الطازجة على إبطاء الهضم وتخفيف تركّز السكريات الطبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في سكر الدم. أما الفاكهة المجففة فهي أكثر كثافة وأسرع هضماً، ولذلك قد تسبب استجابة أسرع وأكثر حدّة في مستويات السكر.

ويشير المصدر إلى أهمية فهم مؤشرين أساسيين: المؤشر الغلايسيمي والحمل الغلايسيمي. الأول يقيس سرعة رفع الطعام لسكر الدم، أما الثاني فيأخذ حجم الحصة وكمية الكربوهيدرات في الاعتبار. لذلك، قد تكون بعض الفواكه المجففة ذات مؤشر متوسط أو منخفض، لكنها تبقى ذات حمل غلايسيمي مرتفع إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

فعلى سبيل المثال، يسجل الزبيب حملاً غلايسيمياً مرتفعاً، وكذلك التمر المجفف والموز المجفف والتين المجفف، فيما تكون بعض الفواكه الطازجة، مثل التفاح والمشمش والعنب، أقل تأثيراً على سكر الدم عند تناولها بحصص معتدلة.

لكن ذلك لا يعني أن الفاكهة المجففة يجب أن تُحذف من النظام الغذائي. فهي ما زالت تحتوي على ألياف ومعادن ومضادات أكسدة. فالألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر، فيما توفر الفاكهة المجففة عناصر مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، إضافة إلى مركبات نباتية قد تدعم حساسية الإنسولين وتنظيم سكر الدم.

والطريقة الأفضل لتناولها هي الاعتدال واختيار الأنواع غير المضاف إليها السكر. كما يُنصح بدمجها مع مصدر للبروتين أو الدهون الصحية، لأن ذلك يبطئ الهضم ويجعل دخول الغلوكوز إلى الدم أكثر تدرجاً. ومن الأمثلة على ذلك تناول الزبيب مع زبدة الفول السوداني، أو التمر مع زبدة اللوز، أو الفاكهة المجففة مع اللبن اليوناني والمكسرات، أو إضافتها إلى الشوفان مع بذور الشيا.

أما المصابون بالسكري أو مقدمات السكري، فعليهم التعامل مع الفاكهة المجففة بحذر أكبر. فهي قد تكون جزءاً من نمط غذائي صحي، لكنها تحتاج إلى ضبط الكمية، وقراءة الملصقات الغذائية للتأكد من عدم وجود سكريات أو شراب مضاف، واختيار أنواع أقل تأثيراً على سكر الدم مثل المشمش المجفف أو التفاح المجفف، مع مراقبة استجابة الجسم بعد تناولها.

في الخلاصة، ليست الفاكهة المجففة عدواً للصحة، لكنها ليست بريئة تماماً عند الحديث عن سكر الدم. سرّ الاستفادة منها يكمن في الكمية، وطريقة تناولها، وما إذا كانت جزءاً من وجبة متوازنة لا مجرد حفنة مفتوحة من السكريات المركزة.
مواضيع ذات صلة
هل اللحوم المجففة صحية؟ خبراء تغذية يجيبون
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي الريال.. إليكم هذا الخبر عن كروس
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. اقرأوا هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي المكسرات.. هذا ما يجب معرفته عنها
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

السودان

اليونان

سوداني

السكري

الشوف

يونان

ليونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-05-17
Lebanon24
10:43 | 2026-05-17
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17
Lebanon24
10:06 | 2026-05-17
Lebanon24
09:14 | 2026-05-17
Lebanon24
08:17 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24