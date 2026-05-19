علماء يطورون علاجاً يعيد ترميم الدماغ بعد السكتة الدماغية

كشف باحثون من University of Zurich وUniversity of Southern California عن نتائج واعدة لعلاج تجريبي يعتمد على زراعة خلايا دماغية مشتقة من الخلايا الجذعية، أظهر قدرة على عكس بعض الأضرار الناتجة عن السكتة الدماغية لدى الفئران.

وبحسب موقع ScienceDaily، فإن الدراسة أظهرت أن الخلايا المزروعة ساعدت في إعادة بناء الروابط العصبية المتضررة، وتحفيز تكوين أوعية دموية جديدة، وتحسين تدفق إلى المناطق المصابة، ما انعكس على تحسن واضح في الحركة والتوازن لدى الحيوانات التي خضعت للعلاج.

واعتمد الباحثون على خلايا سلفية عصبية جرى إنتاجها من خلايا جذعية بشرية مُعاد برمجتها، ثم زُرعت في أدمغة الفئران بعد أسبوع من الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو توقيت وصفه الفريق البحثي بالمهم لنجاح العلاج.

وأظهرت النتائج أن الخلايا لم تقتصر على البقاء داخل الدماغ، بل تحولت إلى خلايا عصبية وظيفية وأسهمت في تقليل الالتهابات وتعزيز الحاجز الواقي للدماغ، إلى جانب زيادة نمو الألياف العصبية في .

كما استعادت الفئران التي تلقت العلاج قدرتها على الحركة بشكل أكثر سلاسة مقارنة بالفئران غير المعالجة، مع تحسن تدريجي في المشي والتوازن بمرور الوقت.

وقال Christian Tackenberg، من التجديدي بجامعة ، إن النتائج تشير إلى أن الخلايا الجذعية العصبية لا تنتج خلايا عصبية جديدة فحسب، بل تحفّز أيضاً عمليات تجدد متعددة داخل الدماغ.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن التقنية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اختبارها على البشر، خاصة في ما يتعلق بضمان أمان الخلايا المزروعة وقدرتها على الاندماج طويل الأمد داخل الدماغ .