للسلطة الصحية.. هذه الزيوت هي الأفضل

في المقدمة يأتي زيت البكر الممتاز، الذي يحتوي على كمية أعلى من البوليفينولات مقارنة بزيوت الزيتون الأكثر تكريراً. وتشير الأبحاث إلى أن تناول 20 إلى 30 غراماً يومياً منه يرتبط بانخفاض خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية. وتساعد مركباته المضادة للالتهاب في تحسين دهون ، وزيادة توافر أكسيد النيتريك، وخفض ضغط الدم، وهي عوامل تدعم صحة القلب.أما زيت الكانولا، فرغم الجدل الذي يلاحقه أحياناً باعتباره من "زيوت البذور"، تشير دراسات إلى أنه قد يساعد في خفض الكلي والكوليسترول الضار LDL بدرجة أكبر من بعض الزيوت الأخرى. وبما أن ارتفاع الكوليسترول من أبرز عوامل خطر أمراض القلب، فإن استخدام زيت الكانولا في صلصة السلطة قد يكون تغييراً بسيطاً ذا أثر صحي مهم.ويُعد زيت الأفوكادو خياراً غنياً بالدهون غير المشبعة وببعض الفيتامينات والمعادن، خصوصاً فيتامين E. وتوفر ملعقة كبيرة منه نحو 10 غرامات من الدهون الأحادية غير المشبعة. ورغم أن الأبحاث البشرية حول فوائده لا تزال محدودة، فإن بعض الدراسات الأولية تشير إلى احتمال دوره في تحسين مؤشرات صحة القلب والتمثيل الغذائي بعد الوجبات.أما زيت ، فيتميز بغناه بالدهون المتعددة غير المشبعة، إذ تحتوي ملعقة كبيرة منه على نحو 8.5 غرامات منها. وتشمل هذه الدهون حمض ألفا لينولينيك ALA، وهو نوع نباتي من أوميغا-3 قد يساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، ما قد يساعد في خفض خطر أمراض القلب.ويبرز أيضاً زيت بذور الكتان كخيار غني بـALA، إذ توفر ملعقة كبيرة منه نحو 9 غرامات من الدهون المتعددة غير المشبعة. وتشير الأبحاث إلى أنه قد يساعد في تقليل الالتهاب، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول أو أمراض الشرايين التاجية. لكن الأفضل استخدامه في الصلصات الباردة، لا في الطهي أو التسخين.ولتحضير صلصة سلطة صحية، يمكن اعتماد قاعدة بسيطة: 3 أجزاء من الزيت مقابل جزء واحد من الحمض، مثل الخل أو عصير الليمون، ثم إضافة مكوّن يساعد على تماسك الصلصة مثل خردل ديجون، الطحينة، أو اللبن اليوناني. ويمكن تعزيز النكهة بالأعشاب، الثوم، البصل، التوابل أو قشر الحمضيات.وللاختيار بحسب النكهة، يمكن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز لصلصة يومية كلاسيكية، وزيت الأفوكادو لصلصة ناعمة وكريمية، وزيت الكانولا عندما تكون النكهة المحايدة مطلوبة، وزيت الجوز لإضافة طابع غني ومكسراتي، وزيت بذور الكتان للصلصات الباردة فقط.الخلاصة أن صلصة السلطة ليست مجرد إضافة جانبية، بل فرصة صغيرة لتحسين جودة الوجبة. فالزيت المناسب يمكن أن يمنح الطبق نكهة أفضل وفوائد غذائية أكبر، خصوصاً عندما يكون جزءاً من نظام غذائي متوازن. (verywell health)