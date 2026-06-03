عن الجرعة القاتلة من الكافيين في الدم.. هذا ما كشفه طبيب

أفاد الدكتور ميخائيل خفوستوف، نائب الطب والتكنولوجيا الطبية في جامعة نوفوسيبيرسك، بأن ارتفاع تركيز الكافيين في بين 80 و100 ملغم/لتر أو أكثر يعد خطرا على الحياة.

Advertisement

وقال خفوستوف: "إن تركيز الكافيين في الدم الذي يتراوح بين 80 و100 ملغم/لتر أو أكثر يُعد قاتلا، وهو ما يعادل تناول عشرات الغرامات من مسحوق الكافيين النقي أو عددا كبيرا من الأقراص، أو نحو 100 إلى 150 كوبا من الإسبريسو. أما الوفاة نتيجة شرب القهوة العادية، حتى القوية منها، فهي غير مرجحة بسبب استحالة استهلاك هذه الكمية من السائل في وقت قصير، إضافة إلى رد فعل التقيؤ".



وأضاف أن الأعراض الخطيرة مثل النوبات والرجفان البطيني قد تظهر عند تركيزات تبدأ من 15 ملغم/لتر وما فوق، مشيرا إلى أن الكافيين يؤثر على الجهاز العصبي والغدد الصماء المنظمة لنبضات القلب، وأن الجرعة الزائدة قد تؤدي مباشرة إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب قد تكون مميتة.



وأكد أن إضافة الحليب إلى القهوة لا تقلل من سمية الكافيين، بل تعمل فقط على تخفيف تركيزه.



وأشار الطبيب إلى أن هناك ثلاث فئات تُعد الأكثر عرضة للخطر، وهي الرياضيون، وخاصة لاعبو كمال الأجسام الذين يستهلكون جرعات عالية مع تدريب مكثف، ومرضى الاضطرابات النفسية، خصوصا المصابين بالاكتئاب، إضافة إلى الرضع، لافتا إلى أن المراهقين أيضا قد يكونون عرضة للخطر نتيجة استهلاك كميات كبيرة من القهوة ومشروبات الطاقة دون وعي بالجرعة، بينما يعالج جسم الطفل الكافيين ببطء شديد، إذ قد تصل الجرعة المميتة إلى نحو 35 ملغم/كغم.



وحذّر خفوستوف من تفاعل الكافيين مع بعض الأدوية، موضحا أنه قد تزداد سميته عند تناوله مع مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان والمهدئات، وكذلك مع موانع الحمل الفموية التي تبطئ من إخراجه من الجسم.