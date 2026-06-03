تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تأثير السهر وقلة النوم على صحة القلب والدماغ
Lebanon 24
03-06-2026
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح السهر وقلة النوم من العادات الشائعة في الحياة اليومية، سواء بسبب ضغوط العمل أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية أو أنماط الحياة غير المنتظمة. إلا أن الدراسات الطبية تؤكد أن الحرمان من النوم لا يؤثر فقط على النشاط والتركيز، بل ينعكس بشكل مباشر على صحة القلب والدماغ.
ويشير الأطباء إلى أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط
الدم
وأمراض القلب والشرايين، إذ يؤدي اضطراب النوم إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر ورفع معدل ضربات القلب، ما يشكل عبئاً إضافياً على الجهاز القلبي الوعائي.
Advertisement
أما على مستوى الدماغ، فإن قلة النوم تؤثر في الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرارات، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. ويؤكد الخبراء أن النوم يلعب دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الدماغ والتخلص من السموم المتراكمة خلال ساعات اليقظة.
كما أظهرت أبحاث حديثة أن الحرمان المزمن من النوم قد يرفع من احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية والتراجع الإدراكي مع التقدم في العمر.
وينصح المختصون بالحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحرص على الحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً، لما لذلك من فوائد كبيرة على صحة القلب والدماغ وجودة الحياة
بشكل عام
.
مواضيع ذات صلة
تحذيرات طبية من تأثير قلة النوم على القلب ومستويات السكر
Lebanon 24
تحذيرات طبية من تأثير قلة النوم على القلب ومستويات السكر
03/06/2026 22:33:27
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد السهر وقلة النوم... هذه العادة قد تقلّل خطر الوفاة المبكرة
Lebanon 24
بعد السهر وقلة النوم... هذه العادة قد تقلّل خطر الوفاة المبكرة
03/06/2026 22:33:27
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تأثير للأوميغا-3 على صحة الدماغ؟ دراسة تشرح
Lebanon 24
هل من تأثير للأوميغا-3 على صحة الدماغ؟ دراسة تشرح
03/06/2026 22:33:27
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
Lebanon 24
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
03/06/2026 22:33:27
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عام
التركي
الترك
الترا
الحرم
الحص
بيرة
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطباء يحذرون: التعرض المباشر للشمس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
Lebanon 24
أطباء يحذرون: التعرض المباشر للشمس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
15:18 | 2026-06-03
03/06/2026 03:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن لبكتيريا الأمعاء منع استعادة الوزن؟
Lebanon 24
هل يمكن لبكتيريا الأمعاء منع استعادة الوزن؟
10:42 | 2026-06-03
03/06/2026 10:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجرعة القاتلة من الكافيين في الدم.. هذا ما كشفه طبيب
Lebanon 24
عن الجرعة القاتلة من الكافيين في الدم.. هذا ما كشفه طبيب
08:16 | 2026-06-03
03/06/2026 08:16:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حتى آخر نفس"... جلسة توعوية في أوتيل ديو لمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
Lebanon 24
"حتى آخر نفس"... جلسة توعوية في أوتيل ديو لمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
04:09 | 2026-06-03
03/06/2026 04:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة غير متوقعة عن السمنة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
دراسة غير متوقعة عن السمنة.. إليكم التفاصيل
04:09 | 2026-06-03
03/06/2026 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
Lebanon 24
ترامب هدّد زوجة نتنياهو... تقرير يكشف كيف تراجعت إسرائيل عن ضرب الضاحية
05:33 | 2026-06-03
03/06/2026 05:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
Lebanon 24
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
16:29 | 2026-06-02
02/06/2026 04:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مراجعة عاجلة لحركة قادته... تقرير يتحدّث عما فعله "حزب الله" بعد التهديد بقصف الضاحية
Lebanon 24
مراجعة عاجلة لحركة قادته... تقرير يتحدّث عما فعله "حزب الله" بعد التهديد بقصف الضاحية
16:00 | 2026-06-02
02/06/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتحوّل لبنان من ساحة حرب إلى منصة استقرار؟
Lebanon 24
هل يتحوّل لبنان من ساحة حرب إلى منصة استقرار؟
09:00 | 2026-06-03
03/06/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
15:18 | 2026-06-03
أطباء يحذرون: التعرض المباشر للشمس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
10:42 | 2026-06-03
هل يمكن لبكتيريا الأمعاء منع استعادة الوزن؟
08:16 | 2026-06-03
عن الجرعة القاتلة من الكافيين في الدم.. هذا ما كشفه طبيب
04:09 | 2026-06-03
"حتى آخر نفس"... جلسة توعوية في أوتيل ديو لمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين
04:09 | 2026-06-03
دراسة غير متوقعة عن السمنة.. إليكم التفاصيل
00:48 | 2026-06-03
هذه أسباب التعب والخمول بعد تناول الغداء
فيديو
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
03/06/2026 22:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24