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صحة

تأثير السهر وقلة النوم على صحة القلب والدماغ

Lebanon 24
03-06-2026 | 12:15
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تأثير السهر وقلة النوم على صحة القلب والدماغ
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أصبح السهر وقلة النوم من العادات الشائعة في الحياة اليومية، سواء بسبب ضغوط العمل أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية أو أنماط الحياة غير المنتظمة. إلا أن الدراسات الطبية تؤكد أن الحرمان من النوم لا يؤثر فقط على النشاط والتركيز، بل ينعكس بشكل مباشر على صحة القلب والدماغ.

ويشير الأطباء إلى أن النوم أقل من 7 ساعات يومياً بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين، إذ يؤدي اضطراب النوم إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر ورفع معدل ضربات القلب، ما يشكل عبئاً إضافياً على الجهاز القلبي الوعائي.
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أما على مستوى الدماغ، فإن قلة النوم تؤثر في الذاكرة والتركيز والقدرة على اتخاذ القرارات، كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. ويؤكد الخبراء أن النوم يلعب دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الدماغ والتخلص من السموم المتراكمة خلال ساعات اليقظة.

كما أظهرت أبحاث حديثة أن الحرمان المزمن من النوم قد يرفع من احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية والتراجع الإدراكي مع التقدم في العمر.

وينصح المختصون بالحفاظ على جدول نوم منتظم، وتجنب استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم، والحرص على الحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً، لما لذلك من فوائد كبيرة على صحة القلب والدماغ وجودة الحياة بشكل عام.
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