هل تنجح وصفات تبييض الأسنان المنزلية؟

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وفي تصريحات نقلتها صحيفة هافينغتون بوست، أوضحت إيرايث أن بعض المنتجات المنزلية قد تساعد على إزالة التصبغات السطحية الناتجة عن القهوة أو الشاي أو التدخين، لكنها لا تغيّر اللون الطبيعي للأسنان بالدرجة التي تحققها العلاجات الاحترافية داخل العيادات. يلجأ كثيرون إلى منتجات ووصفات منزلية سعياً للحصول على ابتسامة أكثر بياضاً، لكن اختصاصية تقويم الأسنان ألمودينا إيرايث حذرت من الانسياق وراء الوعود المنتشرة على ، مؤكدةً أن فاعلية هذه الطرق تختلف بشكل كبير من منتج إلى آخر.وفي تصريحات نقلتها صحيفة هافينغتون بوست، أوضحت إيرايث أن بعض المنتجات المنزلية قد تساعد على إزالة التصبغات السطحية الناتجة عن القهوة أو الشاي أو التدخين، لكنها لا تغيّر اللون الطبيعي للأسنان بالدرجة التي تحققها العلاجات الاحترافية داخل العيادات.

وأضافت أن معاجين الأسنان المخصصة للتبييض غالباً ما تعتمد على مواد كاشطة تزيل البقع الخارجية، ما يمنح الأسنان مظهراً أكثر إشراقاً، لكنها لا توفر تأثير التبييض العميق الذي يبحث عنه كثير من الأشخاص.



وأشارت اختصاصية تقويم الأسنان إلى أن المنتجات التي تحتوي على مكونات مبيضة معتمدة قد تكون أكثر فعالية، إلا أن استخدامها يجب أن يتم وفق التعليمات المناسبة لتجنب حدوث حساسية أو تهيج في اللثة والأسنان.



كما حذرت من الاعتماد على بعض الوصفات المنزلية الشائعة، مثل استخدام مواد حمضية أو كاشطة بشكل متكرر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تآكل طبقة الواقية، وهو ما ينعكس سلباً على صحة الأسنان على المدى .