إحذروا الإفراط في تناول السكر.. قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

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نبّه اختصاصيون في التغذية من أن الإفراط في تناول السكر لا يقتصر تأثيره على زيادة الوزن، بل قد يرفع أيضًا خطر الإصابة بارتفاع ضغط وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، خاصة عند استهلاكه بكميات كبيرة وبشكل مستمر.ولفت الخبراء إلى أن تناول السكريات المضافة بكثرة يؤدي إلى زيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي ومقاومة الإنسولين، وهي عوامل تؤثر في مرونة الأوعية الدموية وتُضعف قدرتها على تنظيم ضغط الدم، ما يزيد احتمالات الإصابة بارتفاعه .كما يسهم السكر في زيادة الوزن، لا سيما تراكم الدهون في منطقة البطن، وهو ما يفرض عبئًا إضافيًا على القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.وأشار اختصاصيو التغذية إلى وجود فرق بين السكر الطبيعي الموجود في الفواكه الكاملة، والسكريات المضافة في الأطعمة والمشروبات المصنعة.فالفواكه تحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تساعد على إبطاء امتصاص السكر، في حين تُمتص السكريات المضافة بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات السكر .وأكد الخبراء أن المشروبات المحلاة، مثل المشروبات والعصائر والمشروبات السكرية، تُعد من أكثر مصادر السكر المضاف ضررًا، لأنها لا تمنح الشعور بالشبع، ما قد يدفع إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية.وأشارت مراجعة بحثية إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 13%، بينما ارتبطت المشروبات المحلاة صناعيًا بزيادة الخطر بنسبة 14%.