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صحة

هذه الأطعمة تزيد أمراض القلب.. تجنبوها

Lebanon 24
18-07-2026 | 04:00
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هذه الأطعمة تزيد أمراض القلب.. تجنبوها
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بينت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة، مثل رقائق البطاطا والبسكويت والوجبات الجاهزة، قد يكون مرتبطًا بنسبة كبيرة من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عنها.

ولفتت الدراسة إلى أن تقليل استهلاك هذه الأطعمة يمكن أن يسهم في خفض أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بأمراض القلب.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة اللحوم المصنعة، والمشروبات الغازية، والآيس كريم، ورقائق البطاطا، وبعض أنواع الخبز وحبوب الإفطار المصنعة، إضافة إلى الوجبات الجاهزة التي تحوي غالبًا مواد مضافة مثل المواد الحافظة والمستحلبات والنكهات والألوان الصناعية.
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واعتمد الباحثون من جامعة مونتريال الكندية على بيانات صحية وطنية لتحليل تأثير هذه الأطعمة على أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات والإعاقات المرتبطة بها.

ووجد التحليل أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة قد يكون مسؤولًا عن 23%-38% من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية المسجلة في كندا عام 2019.

يعني ذلك، وفق تقديرات الدراسة، ارتباط هذه الأطعمة بما يتراوح بين 58 ألفًا و96 ألف حالة إصابة جديدة بأمراض القلب، إضافة إلى ما بين 10 آلاف و17 ألف حالة وفاة مرتبطة بهذه الأمراض.

وأظهرت الدراسة أن تقليل تناول الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة تتراوح بين 20% و50% يمكن أن يمنع آلاف الحالات المرضية، إذ قدر الباحثون أن ذلك قد يؤدي إلى تجنب ما بين 16 ألفًا و45 ألف حالة جديدة من أمراض القلب، إضافة إلى آلاف الوفيات.(إرم نيوز)
 
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