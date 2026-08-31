بدائل مقرمشة عن الشيبس وصحية.. ما هي؟

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وبحسب "Verywell Health"، يمكن لبعض الوجبات الخفيفة أن تؤدي الدور نفسه الذي نبحث عنه في الشيبس، لكن بقيمة غذائية أعلى.يعد بسكويت البطاطا الحلوة خياراً مناسباً لمن يريد وجبة خفيفة مقرمشة وسهلة. يتميز بأنه قليل السعرات، ويحتوي على مزيج من بذور الكتان والشيا، كما أن لائحته الغذائية قصيرة نسبياً.ويمكن تناوله وحده أو مع إضافات مختلفة مثل سلطة التونة، الجبن، الحمص، الصلصة أو الغواكامولي. كما أن انخفاض الصوديوم فيه يجعله خياراً أفضل لمن يحاولون دعم صحة القلب أو ضبط ضغط .اللوز المحمص قليل الملح مع التفاح، خصوصاً أنواع مقرمشة مثل "Honeycrisp" أو "Pink Lady"، يمنح مزيجاً ناجحاً بين القرمشة والطراوة الحلوة.هذا الخيار يجمع الألياف، والبروتين النباتي، والدهون الصحية، إضافة إلى طاقة سريعة وبطيئة الامتصاص، ما يجعله وجبة مشبعة وسهلة التحضير. ويمكن استبدال التفاح باليوسفي أو العنب أو التوت بحسب المتوافر.الحمص المحمص من أكثر البدائل قرباً إلى فكرة الشيبس: مالح، مقرمش، وسهل التتبيل. لكنه يتفوق غذائياً لأنه يوفّر البروتين النباتي والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.لتحضيره، يُغسل الحمص المعلب ويُجفف جيداً، ثم يُمزج بزيت والتوابل ويُحمص حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً. ويمكن تنكيهه بالزعتر، البابريكا المدخنة، الثوم والأعشاب، أو تتبيلة الباربكيو. ولوجبة أكبر، يمكن تناوله مع الخضار أو الفاكهة أو صلصة مصنوعة من اللبن أو الجبن القريش.الفستق الحلبي خيار مقرمش وسهل، ويمكن تناوله مالحاً أو إدخاله في وصفات حلوة. وهو غني بالدهون غير المشبعة، والألياف، والبروتين النباتي.ويمكن إضافته إلى اللبن أو الشوفان أو بودينغ الشيا صباحاً، أو رشه فوق السلطة والسندويشات، أو استخدامه كطبقة مقرمشة فوق الدجاج أو . كما يمكن طحنه حتى يصبح قريباً من زبدة المكسرات وتناوله مع الخبز أو شرائح التفاح.الخلاصة أن الرغبة في القرمشة لا تعني بالضرورة اختيار الشيبس. فالقليل من التخطيط يكفي لتحويل الوجبة الخفيفة إلى خيار يشبع، يقرمش، ويدعم الجسم في الوقت نفسه.