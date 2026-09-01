7 طرق بسيطة تساعدك على تنحيف الوجه وتقليل الانتفاخ.. تعرّف إليها!

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ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، هناك 7 طرق تساعد على تنحيف الوجه وتقليل التورم والانتفاخ:تساعد على تقوية العضلات وتنشيط الدموية، ما قد يمنح الخدين مظهرًا أكثر شدًا.مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجة، ترفع معدل ضربات القلب وتساعد على حرق الدهون.يحافظ على ترطيب الجسم ويساعد في تقليل احتباس السوائل والانتفاخ.يُنصح بالحد من السكريات والمخبوزات واستبدالها بالحبوب الكاملة.قلة النوم قد تؤثر في هرمونات الشهية وتزيد احتمالية زيادة الوزن.الإفراط في تناول الملح والأطعمة المصنعة قد يؤدي إلى احتباس السوائل، ومنها في الوجه.تساعد الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول.وفي النهاية، يبقى اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي من أفضل الطرق لتقليل دهون الوجه والحفاظ على وزن صحي على المدى .