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صحة

7 طرق بسيطة تساعدك على تنحيف الوجه وتقليل الانتفاخ.. تعرّف إليها!

Lebanon 24
01-09-2026 | 13:06
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7 طرق بسيطة تساعدك على تنحيف الوجه وتقليل الانتفاخ.. تعرّف إليها!
7 طرق بسيطة تساعدك على تنحيف الوجه وتقليل الانتفاخ.. تعرّف إليها! photos 0
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يشكل التخلص من دهون الخدين والذقن تحديًا لدى كثيرين، ورغم انتشار أجهزة وأحزمة التخسيس الموضعي، تؤكد الأبحاث أن حرق الدهون من منطقة محددة أمر غير ممكن عمليًا، وأن تنحيف الوجه يرتبط بخفض نسبة الدهون في الجسم بشكل عام.
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ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، هناك 7 طرق تساعد على تنحيف الوجه وتقليل التورم والانتفاخ:

1- تمارين الوجه:
تساعد على تقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية، ما قد يمنح الخدين مظهرًا أكثر شدًا.

2- تمارين الكارديو:
مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجة، ترفع معدل ضربات القلب وتساعد على حرق الدهون.

3-شرب المزيد من الماء:
يحافظ على ترطيب الجسم ويساعد في تقليل احتباس السوائل والانتفاخ.

4- تقليل الكربوهيدرات المكررة:
يُنصح بالحد من السكريات والمخبوزات واستبدالها بالحبوب الكاملة.

5- النوم الكافي:
 قلة النوم قد تؤثر في هرمونات الشهية وتزيد احتمالية زيادة الوزن.

6- تقليل الصوديوم:
الإفراط في تناول الملح والأطعمة المصنعة قد يؤدي إلى احتباس السوائل، ومنها في الوجه.

7- زيادة الألياف:
تساعد الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وفي النهاية، يبقى اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي من أفضل الطرق لتقليل دهون الوجه والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.
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