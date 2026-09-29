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صحة

دراسة: الأرق قد يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية 26%

Lebanon 24
29-09-2026 | 09:24
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دراسة: الأرق قد يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية 26%
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قد يكون الأرق المستمر أكثر من مجرد مشكلة تمنع النوم، إذ ربطت مراجعة علمية واسعة بينه وبين ارتفاع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والاكتئاب، إلى جانب بعض السلوكيات المرتبطة بالانتحار.
وبحسب موقع "Everyday Health"، ارتبط الأرق بزيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 26%، وارتفاع احتمال دخول المستشفى لأي سبب بنسبة 28%.


وقال الباحث الرئيسي لوكا فيغناتيلي، من معهد العلوم العصبية في بولونيا بإيطاليا، إن الأرق يستحق التعامل معه بوصفه "علامة تحذير" مرتبطة بصحة الدماغ والصحة النفسية.
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ويُعرّف الأرق بأنه صعوبة في بدء النوم أو الاستمرار فيه، رغم توافر فرصة كافية للنوم، بالتزامن مع تأثيرات سلبية خلال ساعات النهار. وتشير التقديرات إلى أنه يصيب نحو شخص من كل خمسة بالغين.


وراجع الباحثون الدراسات المنشورة في قاعدتين طبيتين رئيسيتين حتى آب 2025، للبحث في علاقة الأرق بسبع نتائج صحية، شملت السكتة الدماغية والخرف والاكتئاب والانتحار ودخول المستشفى.


وشمل تحليل السكتة الدماغية تسع دراسات ضمت أكثر من 1.3 مليون شخص، أُدرجت ست منها في التحليل النهائي. كما جرى تقييم دخول المستشفى عبر خمس دراسات، استُخدمت ثلاث منها في التحليل الإحصائي النهائي.


وأظهرت النتائج أن خطر الاكتئاب كان أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف لدى المصابين بالأرق. كما كانت الوفاة بالانتحار ومحاولاته والأفكار الانتحارية أكثر شيوعاً بين هذه الفئة.


أما بالنسبة إلى الخرف، فوجدت غالبية المراجعات ارتفاعاً في الخطر، لكن النتائج لم تكن متطابقة. وبدت العلاقة أوضح وأكثر ثباتاً مع مرض ألزهايمر، بينما كانت النتائج المتعلقة بالخرف الوعائي متفاوتة.
في المقابل، لم تجد المراجعة ارتباطاً بين الأرق والوفاة لأي سبب، كما لم تكن الأدلة كافية لاستخلاص نتيجة بشأن إصابات العمل.


ولا يعرف الباحثون بصورة حاسمة سبب ارتباط الأرق بالسكتة الدماغية، لكنهم رجحوا أن تؤدي اضطرابات النوم المستمرة إلى إبقاء الجسم في حالة توتر، ما قد يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات هرمون الكورتيزول.


وقد تساهم هذه التغيرات بمرور الوقت في زيادة الالتهاب واضطراب معالجة السكر والدهون وتراكم الترسبات داخل الشرايين. كما قد يؤثر الأرق في الهرمونات المنظمة للشهية، ما يرفع احتمالات زيادة الوزن واضطراب سكر الدم.


وأوضحت أستاذة علم الأعصاب كارين جونسون، التي لم تشارك في الدراسة، أن النوم الصحي يساعد الدماغ على التخلص من الفضلات عبر النظام الغليمفاوي، وهي عملية تُعد مهمة في الحماية من ألزهايمر وأمراض التنكس العصبي.


لكن المراجعة تثبت وجود ارتباط إحصائي فقط، ولا تؤكد أن الأرق يسبب هذه المشكلات مباشرة. كما اختلفت الدراسات في تعريف الأرق، ولم يأخذ عدد كبير منها في الاعتبار استخدام المشاركين لأدوية النوم.


وينصح الخبراء بالنوم بين سبع وتسع ساعات يومياً، والحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، وخفض الإضاءة مساءً، والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، وتخصيص ما بين 20 و30 دقيقة لنشاط هادئ، إلى جانب كتم إشعارات الهاتف خلال الليل.
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