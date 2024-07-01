زحلة تطلق النقل العام في شوارعها.. تجربة رائدة تجعلها نموذجاً للمناطق اللبنانية

مرة جديدة تتصدر زحلة، عروس البقاع، الحدث وتثبت انها عاصمة الريادة في لبنان، ومثال يحتذى به لكل المناطق خصوصاً لناحية المحافظة على البيئة، لتكون زحلة السبّاقة في خدماتها على كامل الأراضي اللبنانية.يوم الخميس 27 حزيران الماضي، كانت زحلة على موعد مع حدث بارز زفه المجلس البلدي الى كامل الزحليين، ليؤكد الوقوف الى جانبهم للحد من زحمة السير وصعوبة المواصلات في المدينة، حيث أطلقت بلدية زحلة- معلقة- وتعنايل باصات النقل المشترك الصديقة للبيئة، من ضمن برنامج "التنمية المحلية على إمتداد حوض نهر الليطاني" الذي ينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.يشير مصدر في بلدية زحلة، الى أن تاريخ المشروع يعود لشهر آذار من العام 2023 حين أعلنت بلدية زحلة خبر تسلمها لأربعة باصات صديقة للبيئة"،تعمل وفقاً لنظام hybrid مستخدمة أنواع فيول صديقة للبيئة كما انها ستكون أيضاً صديقة لكبار السن، ولذوي الاحتياجات الخاصة، للأمهات وعربات أطفالهن، هذا فضلاً عن كونها ستشكل حلاً عملياً لمشكلة ارتفاع كلفة النقل والزحمة في شوارع المدينة.وأشار المصدر عبر "لبنان 24" الى انه، ومع انطلاق البحث في الموضوع، بدأت تتظهر العراقيل والمعوقات، لا سيما مشكلة نقص المعلومات حول الكلفة الفعلية لعملية التشغيل إضافة الى الحاجة لتزفيت جزء من طريق مستملكة من قبل البلدية على مساحة 300 متر.وتابع: "في شهر نيسان الماضي أخذ الاتحاد الاوروبي على عاتقه مسألة حل العديد من العقبات التي تواجهها البلدية، والعمل على دفع هذا المشروع باتجاه التطبيق الفعلي".وفي تفاصيل خطة الباصات، أشار المصدر الى ان اللجنة المشغلة حددت 16 موقعاً على مسارين في وسط المدينة، أحدهما لنقل الركاب إلى مقرات الدوائر الرسمية في العدلية ومركز المحافظة، والثاني يمتد على طول بولفار المدينة وصولاً إلى منطقة البردوني السياحية، بالإضافة إلى 27 محطة تنقل الركاب على المسار الممتد من الحمرا بلازا حتى مستديرة كساره، لافتاً الى أن الباصات ستسير 16 ساعة متواصلة في اليوم، على مدار أيام الأسبوع ومن دون توقف حتى في الأعياد والمناسبات.ولفت المصدر الى ان البلدية تخوض حاليا مرحلة تجريبية تمتد لمدة ستة أشهر، وتقسم الى مرحلتين: مرحلة أولى تمتد ثلاثة أشهر سيجري خلالها تحديد المواعيد الثابتة لسير الباصات ووصولها الى محطات التوقف، مع تحديد الحاجات بالنسبة لعدد الرحلات المطلوبة على كل خط من الخطوط الثلاثة التي ستخدمها الباصات الأربعة، أما الأشهر الثلاثة المتبقية من المرحلة التجريبية فستكون لإعداد دفتر شروط مبني على دراسة ورؤية واضحة للحاجات، تمهيداً لعملية تلزيم للخدمة وفقا لقانون الشراء العام.ورداً على سؤال عن تسعيرة الـ TICKET ، اعلن المصدر ان هناك ثلاثة نماذج لبطاقات الإنتقال ticket، بطاقة إنتقال لمرة واحدة حدد سعرها بـ 80 الف ليرة، وبطاقة الإستخدام المتعدد خلال اليوم وحدد سعرها بـ 150 الف ليرة، اما للاشتراك الاسبوعي فقد حددت قيمة البطاقة بـ 800 ألف ليرة.في المقابل، أشار المصدر الى ان انتقال الكبار في السن شبه مجاني، وكذلك للأطفال دون عشر سنوات الذين يرافقون ذويهم، أما ذوي الإحتياجات الخاصة فسيخصصون أيضا بنماذج إشتراكات يعلن عنها لاحقاً على أن تكون بأسعار مخفضة، وكذلك بالنسبة لطلاب الجامعات.وكشف المصدر عن انه في كل باص سيكون هناك شرطي بلدي يشرف على سلامة المواطنين وحسن تسيير الباصات، ويكون مزوداً بدفتر لتسجيل مخالفة السيارات التي تعيق سير الباصات، أو لا تلتزم بالأنظمة التي حددتها البلدية.اذا، تجربة زحلة تجربة رائدة على صعيد النقل البلدي المشترك، ونجاحها ربما يكون حافزاً لبلديات أخرى في تطبيق تجارب مشابهة، حيث تؤكد التجربة ان المبادرات الفردية مهمة وربما أكثر نجاحاً من المبادرات العامة.