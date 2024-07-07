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لبنان

حبيش هنأ بالسنة الهجرية الجديدة: نأمل ان تكون سنة خير على لبنان

Lebanon 24
07-07-2024 | 12:36
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هنأ النائب السابق هادي حبيش اللبنانيين بعامة والمسلمين بخاصة بحلول السنة الهجرية الجديدة، آملا ان "تكون سنة خير على لبنان، وان تحمل الامن والامان لاهلنا في الجنوب". 
واضاف: "اللبناني كطائر الفينيق يقوم من الرماد، والامل سمة اللبناني على مر العصور، واليوم بمناسبة العيد نأمل ان تكون سنة خلاص لنا جميعا من أزماتنا السياسية وأن ننتخب رئيسا للجمهورية وأن نخرج من أزماتنا الاقتصادية والانهيار الاقتصادي عبر انتظام عمل المؤسسات واجتراح الحلول، رحمة بالمواطن وحفاظا على ما تبقى من شبابه من هجرة بحثا عن لقمة العيش، كما أن الوضع الامني الذي يتنقل من منطقة الى أخرى بات مقلقا، ونحيي في هذه المناسبة الاجهزة الامنية والعسكرية على جهودها وتضحياتها ونأمل ان يستتب الأمن وان نقف الى جانب مؤسساتنا الامنية والعسكرية درع الوطن وحاميه" . 
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وبحث حبيش مع وفود شعبية زارته من مختلف البلدات العكارية في دارته في العلية، في امور انمائية ومطلبية خاصة وعامة، واجرى الاتصالات اللازمة لتسهيل تلك الامور العالقة في ظل الترهل العام، وتناول ايضا موضوع حريق مكب سرار واثره الصحي على جواره، متمنيا ان "تكون هناك حلول دائمة لازمة النفايات تراعي المعايير الصحية والبيئية"، مثنيا على عمل الهيئة العليا للاغاثة بشخص اللواء محمد خير.
 (الوكالة الوطنية)
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