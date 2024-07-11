بالصواريخ الموجهة.. "الحزب" يستهدف مستعمرتين إسرائيليتين ويوقع اصابات

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، أنه استهدف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‌‏مستعمرة شتولا ومبنيين آخرين في ‏مستعمرة مسكفعام.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين وراميا، ‏استهدفنا يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‌‏مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجهة وأصبناهما بشكل مباشر، ما أدى الى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح".‏

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