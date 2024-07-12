مقدمات النشرات المسائيّة

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لا جديد في المشهد السياسي اللبناني الداخلي ولا سيما في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي ماعدا المقاربات التي قدمتها عين التينة اليوم في اجتماع كتلة التنمية والتحرير التي التأمت برئاسة الرئيس نبيه بري وتطرقت إلى مواضيع أخرى ولا سيما ما يجري على الجبهة الجنوبية.الكتلة أكدت أنها بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو إستخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطال رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحيته وفي بيانها سألت الكتلة لماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور مجددة الدعوة إلى حوار جدي بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور لأيام معدودات يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة.وفي شأن العدوان الإسرائيلي أكدت الكتلة الرفض المطلق لأي نقاش أو بحث بإنشاء مناطق عازلة فوق أي بقعة من التراب السيادي اللبناني لا في جنوب الليطاني ولا في شماله.وفي الشمال الفلسطيني المحتل بقيت مواقع وقواعد وثكنات العدو الإسرائيلي أهدافا لصواريخ المقاومة ومسيراتها الإنقضاضية, وتعمل المقاومة في عملياتها على المزاوجة بين مساندة غزة والرد على الإعتداءات الاسرائيلية على لبنان.أما جيش الإحتلال فقد لوحظ في الأيام الأخيرة تجاوز اعتداءاته البلدات الحدودية الأمامية باتجاه قرى أكثر عمقا.واليوم استهدفت قوات العدو آلية عسكرية للجيش اللبناني في الوزاني برشقات رشاشة من الغجر المحتلة واصابتها بأربع رصاصات لكن أيا من الجنود لم يصبثمة اعتداء من نوع آخر على لبنان ناجم عن الكابل البحري الممول من قبرص والذي يربط لبنان بمحطة إنزال تحوي الكوابل الإسرائيلية التي تصل حيفا وتل أبيب بقبرص.عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان الذي كان أول من أثار هذا الموضوع منذ العام 2022 سأل اليوم عبر الNBN عن سبب السخاء القبرصي في دفع بدل حصة لبنان في كابل (قدموس2) ودعا إلى فتح ملف الإتصالات في لبنان حفظا للأمن الوطني.وبما خص الكباش الحاصل حول دورة الكلية الحربية علمت ال NBN ان وزير الثقافة محمد وسام المرتضى نجح في تسوية الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون على أساس الصيغة التي طرحها المرتضى وهي استكمال عدد تلامذة الضباط إلى 200 اي فتح دورة تلميذ ضابط جديدة لإدخال 82 تليمذا ناجحا يضافون إلى ال 118 الناجحين من الدورة الأولى على ان يلتحق الجميع بالكلية الحربية في أول عام كدورة واحدة.بعيدا من كل هذه الملفات يبرز اللقاء الدرزي الجامع الذي تشهده بلدة بيصور ويشارك فيه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى والشيخ نصر الدين الغريب.أما أصل اللقاء فهو مصالحة في البلدة بعد حادث دموي وقع فيها قبل نحو ثماني سنوات.خارج لبنان يواصل المفاوضون تنقلاتهم بين الدوحة والقاهرة من دون ان تظهر نتائج عملية من شأنها وقف الحرب على غزة.وتشكل مواقف بنيامين نتنياهو التصعيدية ابرز العوامل التي تؤخر التوصل الى اتفاق ولاسيما أنه اعاد تكرار معزوفة عزمه على تحقيق ما يسميه النصر والسحق....ومع ذلك يرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان المؤشرات اليوم اكثر إيجابية من الاسابيع القليلة الماضية وان القضايا المتبقية قابلة للحل. فيما أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي ان الاتفاق اصبح قريبا كاشفا ان إسرائيل وحماس وافقتا على الاطار العام للصفقة.طبعا، يحق للبنان أن يتقدم بشكوى امام مجلس الامن بخصوص اعتداءات اسرائيل على القطاع الزراعي في الجنوب.. وهو ما فعلته وزارة الخارجية رسميا ! كذلك يحق للبنان ان يطالب مجلس الامن بادانة اسرائيل والعمل على ضمان عدم افلاتها من العقاب.. وهو ما فعلته ايضا وزراة الخارجية مشكورة !لكن ماذا ستقول وزارة الخارجية اذا انبرى اعضاء في مجلس الامن وقالوا ان حزب الله هو الذي اعلن الحرب في الثامن من تشرين الثاني على اسرائيل ، وذلك تحت عنوان حرب الاسناد ، وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية ما حصل ؟ وماذا ستقول وزارة الخارجية اذا عاد بعض اعضاء مجلس الامن الى خطاب السيد حسن نصر الله قبل يومين ، وفيه قال : اذا قبلت حماس بوقف اطلاق النار في غزة فان جبهة الاسناد في لبنان ستوقف النار بلا مفاوضات؟الا يدل الموقفان المذكوران على ان موقف الحزب مرتبط بموقف حماس ومن وراءها سواء في اعلان الحرب او في وقفها؟ فكيف لدولة صارت رهينة عند حزب الله وعند حماس وايران ان تطالب مجلس الامن بموقف؟ اليس على حكومة هذه الدولة ان تطالب أولا حزب الله بوقف اطلاق النار فورا حفاظا على ما تبقى من الجنوب ، وما يمكن ان يتبقى من لبنان؟ لكن قبل تفصيل المواضيع السياسية نبدأ بموضوع حياتي يهم جميع اللبنانيين. فالصيف في لبنان " حلو بس مكلف". ويتجاوز الحد الادنى للأجور بأشواط.اعلان حال الطوارئ في تل ابيب..ليس من قبل كل وحدات الجيش العبري التائه بين الميدان والمتاهات السياسية، وانما من قبل شعبة التأهيل بالجيش، المعنية بمعالجة المصابين وانعكاساتهم النفسية، مطالبة كافة الجهات بالتكاتف وبلورة خطة قومية لمواجهة نسبة مصابين لا سابق لها بحسب رئيسة الشعبة “ليمور لوريا”.وبحسب جنرالات الجيش فان كل حالات الاستنفار والتكاتف هذه لن تفي باستنقاذ الجنود الغارقين في وحول الميادين، والحل مع كل هذا الاستنزاف وقف الحرب في غزة لتخفيف الخسائر وتدارك الازمة..والازمة الاكبر ان بنيامين نتنياهو لا يزال عند حساباته السياسية بعيدا عن مصلحة الكيان وحسابات جيشه المعقدة.. ومع كل يوم جديد من عمر المجزرة المفتوحة بحق الفلسطينيين رد بطولي من المقاومين موثق بالمشاهد يذل الجيش العبري ويعقد على ضباطه المهمة، وما المشاهد التي اظهرت فرسان الميدان وهم يضعون العبوات تحت آليات الاحتلال في رفح سوى صفعة جديدة لهيبة الجيش العبري ورد جلي على ادعاءات نتنياهو باستكمال الحرب للقضاء على حماس..وبحماسة أكبر يكمل اهالي الاسرى الصهاينة لدى المقاومة تحركاتهم الاعتراضية، مطالبين بصفقة تعيد ابناءهم قبل فوات الاوان، متهمين نتنياهو بالانانية التي تتحكم بمصير ابنائهم، وما تصريحات مكتبه اليوم التي تحمل في طياتها محاولات فرض شروط جديدة سوى دليل على تعقيد المفاوضات وتهديد مسارها..وحتى يقتنع الاحتلال وسيده الاميركي وادواته في المنطقة والعالم، فان المقاومة على مسارها وعند قرارها في شتى جبهات الاسناد، بان الكرة في ملعب نتنياهو، وانه لا حل سوى وقف العدوان على غزة والمضي بصفقة للتبادل تنال مصادقة حماس..ومن بين لهيب الحرب واستعار الجبهات، وقفة مع ذكرى الوعد الصادق من ذات تموز عام الفين وستة، تكررها اليوم المقاومة بصدق الوفاء مسجلة وعدا جديدا على طريق القدس، لن يطول الوقت حتى يسجل في ميزان الانتصارات..وانتصارا لغزة دخلت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال في جبهة الاسناد، مسجلة اليوم عملية استهدف خلالها المجاهدون موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة...كل ديك على خطو صياح ... ديوك خطوط الباصات، حتى إشعار آخر ، أقوى من الدولة بوزاراتها وقواها العسكرية والأمنية والشرطة البلدية وقضائها... أكثر من مئة الف عديد القوى العسكرية والأمنية ، يقفون عاجزين ، أو يعجزون عن توقيف " كم أزعر " قد لا يتجاوز عددهم العشرة أو اكثر بقليل... مرت ست وثلاثون ساعة على الأعتداء على باصات النقل العام، ولم يجر توقيف معتد واحد من المعتدين، المعروفين من الجميع، واحدا واحدا، وأزعر أزعر... هوياتهم معروفة وصورهم معروفة ... بعد ست وثلاثين ساعة على الأعتداء ، وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم الباصات وتعرض بعض الركاب للإعتداء، والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية . وزير الداخلية اتخذ خطوة ، وزير الأشغال شكى وسأل : أين الأجهزة الأمنية؟بين خطوة وزير الداخلية وشكوى وزير الأشغال، المواطن على أحر من الجمر لمعرفة أسماء المعتدين، ديوك الخط وزعرانه ، مثلما ينتظر معرفة ما هي العقوبات التي ستنزل بهم؟الاعتداء على النقل العام تحول إلى قضية رأي عام، فهل تسترد كرامة من طاوله الاعتداء.تاريخ من الاعتداءات ، ولا معالجات ، وبها نبدأ.لتاريخه لا تقدم في مجريات وقف اطلاق النار بسبب نيران مكثفة أطلقها بنيامين نتنياهو على جبهة الدوحة- القاهرة وقد عاد الوفد الإسرائيلي من العاصمة القطرية لإطلاع القيادتين السياسية والأمنية على نتائج الجولة الاخيرة لكن هذه العودة وصلت معبأة بترسانة شروط وضعها رئيس حكومتهم وزنرها في حقائب "الشاباك" لتنفجر لاحقا على طاولة المفاوضات وفي تقييم حماس أن المفاوضات متعثرة، إذ قال عضو المكتب السياسي محمد نزال للجديد ان ليس هناك افق حتى هذه اللحظة للوصول الى اتفاق لأن نتنياهو يريد ابقاء قواته داخل قطاع غزة واستمرار القتال.اما الايجابيات الوحيدة فقد ظهرت من واشنطن في كلام الرئيس الاميركي جو بابدين عندما قال :فريقي يحرز تقدما وأنا مصمم على إكمال الصفقة في غزة. لكنه وبسبب زلات بايدن المتكررة وضياعه بين القضايا والرؤساء والاسماء والملفات فقد بات من الصعب التمييز بين ما اذا كان يتحدث هنا عن حماس واسرائيل او عن الصين وروسيا.وآخر سقطات الرئيس المرشح لرئاسة ثانية كانت امام حلف الناتو عندما عرف عن رئيس اوكرانيا فولوديمير زيلنسكي باسم بوتين. واذ تخفق صفقة حماس واسرائيل حتى الآن فإن مفاوضات محلية التصنيع نجحت في " تلحيم عسكري " سريع لأزمة الكلية الحربية وتاليا العلاقة المتوترة بين وزير الدفاع وقائد الجيش .و قالت مصادر الجديد إن مسعى وزير الثقافة محمد المرتضى أثمر توافقا بين الطرفين ونجح في حل الخلاف الذي كان قائما بينهما على خلفية نتائج الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية .وبينت المصادر أن الحل يتمحور حول مقاربة طرحها الوزير المرتضى تنطلق من حاجة الجيش والقوى الأمنية إلى عدد أكبر من الضباط بالرتب الدنيا يزيد بكثير عن مئة وثمانية ع شر تلميذا ضابطا، وبالنتيجة تم التوافق على أن يبادر قائد الجيش الى طلب هذا الأمر من وزير الدفاع، فيطلب سليم بدوره من مجلس الوزراء الموافقة على إجراء مباراة إضافية لتعيين اثنين وثمانين تلميذا ضابطا أضافيا على أن يجري لاحقا إلحاق المقبولين المئتين في آن واحد في الكلية الحربية في أواخر تشرين الأول.وبأمر اليوم الثقافي استخدم المرتضى خبرة القاضي وأعد حلا غير قابل للاستئناف فنجح في وساطة أنهت سبعة اشهر من الخلافات، وسلم الملف الى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، حيث أجرى رئيس المجلس اتصالات تهنئة بالحل مع المعنيين على ان تستكمل بقية الملفات الخلافية في مراحل لاحقةوفيما كان المرتضى يسير الخطوط العسكرية في اليرزة ويعدل في انظمتها الدفاعية، تطوع وزير الاشغال علي حمية لتسيير ستة وتسعين باصا في بيروت اولا، على ان تليها بقية المناطق اللبنانية كأول شراكة واقعية بين القطاعين العام والخاص غير أن قطاع الطرق ومع بدء تشغيل الباصات بين الدورة والكرنتينا عمدوا الى تكسيرها وشتم وإهانة سائقيها ما دفع بحمية الى اطلاق الصرخة ضد قبضايات نصبوا انفسهم حكام طرق. والمعتدون إنما يطبقون شريعة الغاب ضد وزير ينفذ وحده أشغال الدولة على زمن تخلف الوزراء عن القيام بواجباتهم وأقلها حضور جلسات مجلس الوزراء.