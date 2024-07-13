في طرابلس.. أطلقوا أعيرة نارية في الهواء على متن دراجات نارية ولاذوا بالفرار

Advertisement

اقدمت مجموعة من الشبان على متن دراجات نارية بإطلاق اعيرة نارية كثيفة في الهواء لدى مرورهم في محلة الزاهرية ـ طرابلس وصولاً لمنطقة التل ثم تواروا عن الانظار من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسمع صوت الرصاص في ارجاء مدينة طرابلس فيما لم تعرف الأسباب.