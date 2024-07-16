Advertisement

لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين يلوّح بالإضراب العام والمفتوح.. والسبب؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:44
A-
A+
Doc-P-1223193-638567309488602032.jpeg
Doc-P-1223193-638567309488602032.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

- اعلن حراك المعلمين المتعاقدين انه تابع "تطورات  مسألة إعادة النظر في الأجور والرواتب والاجتماعات الأخيرة التي عقدت لهذه الغاية وشارك فيها رئيس الحكومة  ووزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية والمدير العام لوزارة المال والتي كان هدفها ايجاد صيغة زيادة الرواتب تتناسب مع التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب. وكانت الأفكار التي طرحت تدور حول إعطاء  شهرين اضافيين بدءًا من شهر تشرين أول، وشهر أو شهرين مع بداية 2025 كزيادة على رواتب  2019 للموظفين في القطاع العام".

اضاف في بيان:"إن الحراك إذ يبارك هذه الخطوة المطلبية التي عليها أن تطال حتمًا المتعاقدين كافة يحب أن يوضح للسادة رئيس الحكومة ووزير المال ووزير التربية ورئيسة مجلس الخدمة أن زيادة راتب شهرين للموظفين يعدل زيادة نحو 200 ألف ليرة على كل ساعة تعاقد وهذا غير كاف في ظل ارتفاع ضرائب الدولة والتضخم وغلاء المعيشة، لذا يطالب الحراك بزيادة على الأقل 700 ألف ليرة على أجر كل ساعة تعاقد مع التذكير أن عدم اعطاء المتعاقدين وشملهم بهذا القرار سيدفع  المتعاقدين كافة إلى إعلان الإضراب العام والمفتوح بمجرد أن يتخذ مجلس الوزراء هكذا قرار دون أن يلحظ زيادة للمتعاقدين"، وختم ملوحا بالإضراب  العام والمفتوح في حال عدم تحقيق المطالب.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2024-07-16
07:52 | 2024-07-16
07:44 | 2024-07-16
07:36 | 2024-07-16
06:40 | 2024-07-16
06:25 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24