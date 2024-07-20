Advertisement

لبنان

حالة الطقس في الأيام المقبلة.. إليكم تفاصيلها!

Lebanon 24
20-07-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1224604-638570755767296931.jpg
Doc-P-1224604-638570755767296931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورياح ناشطة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
Advertisement
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة بدءا من ارتفاعات منخفضة يزداد معها الشعور بالحر. تحذير: بسبب نشاط الهواء من المتوقع ارتفاع موج البحر يومي غد السبت لحدود المتر ونصف مما يساهم في تشكل التيارات المائية الساحبة على الشواطىء الرملية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24  و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، ورياح ناشطة حيث يرتفع معها موج البحر وتتشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى رؤية سيئة .

الأحد:قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل ورياح ناشطة ويستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

 الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال   وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة احيانا مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2024-07-20
07:00 | 2024-07-20
06:53 | 2024-07-20
06:36 | 2024-07-20
05:50 | 2024-07-20
05:35 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24