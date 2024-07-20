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لبنان

ماذا حصل في برج حمود؟ إليكم ما فعله الجيش

Lebanon 24
20-07-2024 | 13:37
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 35 شخصًا في منطقتَي برج حمود والنبعة وفقًا لما يلي:
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- توقيف 4 لبنانيين لتعاطيهم المخدرات وحيازتهم كمية منها، إضافة إلى حيازة أحدهم مسدسًا حربيًّا.
- توقيف 25 سوريًّا ومصريَّين وأردني لارتكابهم جرائم مختلفة منها دخول الأراضي اللبنانية خلسة، وحيازة آلات حادة وتعاطي المخدرات وحيازة كمية منها.
- توقيف 3 فلسطينيين لقيادتهم آليات غير قانونية، وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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