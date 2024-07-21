أول فيديو من عدلون بعد غارة الأمس.. شاهدوا حجم الدمار!

نشرت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يكشف آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بستاناً في سهل عدلون، ليل أمس السبت.

وأظهر الفيديو الدمار الكبير الذي خلفه القصف، فيما قامت فرق الدفاع المدني بتبريد المكان بعد اشتعال نيران كثيفة ضمنه خلال ساعات الليل.

آثار الغارة التي استهدفت بستاناً في سهل عدلون ليل أمس. pic.twitter.com/sg5j7gOluC — جريدة الأخبار - Al-Akhbar (@AlakhbarNews) July 21, 2024 Advertisement

وكان الجيش الإسرائيليّ نشر، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لقطات لغارات شنها على مناطق وبلدات في جنوب لبنان، أمس السبت.



وبحسب ما يبدو في الفيديو، فإن المقطع الأول منه يُبرز لحظة استهداف منطقة عدلون الواقعة بين مدينتي صيدا وصور.