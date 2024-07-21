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لبنان

أول فيديو من عدلون بعد غارة الأمس.. شاهدوا حجم الدمار!

Lebanon 24
21-07-2024 | 04:41
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نشرت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يكشف آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بستاناً في سهل عدلون، ليل أمس السبت.
 
وأظهر الفيديو الدمار الكبير الذي خلفه القصف، فيما قامت فرق الدفاع المدني بتبريد المكان بعد اشتعال نيران كثيفة ضمنه خلال ساعات الليل.
 
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وكان الجيش الإسرائيليّ نشر، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لقطات لغارات شنها على مناطق وبلدات في جنوب لبنان، أمس السبت.

وبحسب ما يبدو في الفيديو، فإن المقطع الأول منه يُبرز لحظة استهداف منطقة عدلون الواقعة بين مدينتي صيدا وصور.
 
بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي إنّ "الطائرات الحربية أغارت على مستودعين للأسلحة في جنوب لبنان"، مُتحدثاً عن وجود قذائف صاروخية ووسائل أخرى ضمن الأماكن المُستهدفة.

وأثارت الغارة التي طالت عدلون رعباً كبيراً بعدما قصف العدو ما قيلَ إنه "مخزن صواريخ وأسلحة" تابعٌ لـ"حزب الله" في المنطقة.

وحتى ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد، استمرت أصوات الانفجارات الآتية من مكان الضربة التي وُصفت بالأعنف منذ أسابيع، فيما تناثرت الشظايا بشكلٍ كثيف جراء الغارة على المناطق المجاورة لعدلون، لاسيما أنصارية والخرايب.

ولغاية الساعة الـ2 فجراً، ظلت بلدة عدلون معزولة عن محيطها، فالطرقات المؤدية إليها قُطعت بدءاً من الأوتوستراد الساحلي وصولاً إلى الطريق البحرية، فيما الحركة انعدمت داخل البلدة والتزم الأهالي منازلهم تجنباً لأي إصابة قد تطالهم بفعل الشظايا المُتطايرة من مكان الغارة، والتي ضربت منزلين في أنصارية، الأول يعود لآل هزيمة فيما الثاني لآل فرحات.

الإعلام الإسرائيلي يُعلق
وإثر وقوع الغارة، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الضربة أدّت لانفجارات كبيرة.

بدورها، قالت قناة "الحدث" إنّ الإستهداف الإسرائيلي طال مخزن صواريخ ومُستودعات.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الغارة، مشيرة إلى أنّ القصف طال بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن الهجوم جاء على بعد حوالى 30 كيلومتراً من الحدود بين إسرائيل ولبنان، وطال قاعدة عسكرية لـ"حزب الله".

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "الجيش الإسرائيلي هاجم مستودع أسحلة للحزب في منطقة عدلون".
 
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