قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إنّ "عدم بدء العام الدراسي في الشمال يثبت أن الحكومة ليس لديها رؤية".

وأشار ليبرمان إلى أنّ "الحكومة الإسرائيليّة استسلمت لـ"حزب الله".