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لبنان

ليبرمان: الحكومة الإسرائيليّة استسلمت لـ"حزب الله"

Lebanon 24
23-07-2024 | 07:41
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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إنّ "عدم بدء العام الدراسي في الشمال يثبت أن الحكومة ليس لديها رؤية".
 
 
وأشار ليبرمان إلى أنّ "الحكومة الإسرائيليّة استسلمت لـ"حزب الله".
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