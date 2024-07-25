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لبنان

أهل حبيبته استرجعوها بعد أن خطفها.. هذا ما أقدم عليه فجراً

Lebanon 24
25-07-2024 | 11:38
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اقدم المدعو "ع.ك" فجر اليوم على رمي قنبلة يدوية بالقرب من نادي النضال في منطقة البداوي طرابلس، ليتبين لاحقاً بأن المذكور كان قد أقدم على خطف الشابة "ي.ل" بنية الزواج منها منذ أيام عدة بعد موافقتها، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وعرف ان اهل المذكورة توجهوا الى بلدة وادي النحلة وعملوا على استرجاع ابنتهم، الامر الذي دفع الأول بإلقاء القنبلة فجر اليوم أمام منزل جدها.
 

وبحسب المصادر فإن المدعو "ع.ك" كان بحالة تعاطي ومن أصحاب السوابق.
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